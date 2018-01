este minicuento cae de perlas para llenar el espacio conducente de hoy. Y nos habla de un futbolista que fue necesario hacerle una revisión médica y el doctor le pregunta:

-¿Ha padecido pie de atleta?

Y el individuo que por lo visto era medio picudo y vacilador, le responde con su muy singular lógica:

-¡Sí doctor, he padecido pie de atleta…en cierta ocasión un futbolista me halló con su mujer y me agarró a patadas, dejándome como Santocristo!…