Alzas en canasta básica

EL UNIVERSAL.-

En el arranque de 2018 hay productos de la canasta básica que registran incrementos significativos en su precio respecto al inicio del año pasado, como por ejemplo el huevo, jitomate y el gas licuado de petróleo (LP), de acuerdo con el registro de precios de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Mientras que en enero de 2017 el precio máximo del kilo de huevo era de 24 pesos, a la fecha el producto a granel en la Ciudad de México y Área Metropolitana promedió en 34 pesos, un incremento de 34%, mientras que el paquete de 12 blanquillos se comercializó en alrededor en 26.88 pesos. Sin embargo, los mayores incrementos se registraron en los precios del gas LP, porque a principios de 2017 el tanque de 20 kilos se vendía en promedio en 315.5 pesos, y para el presente mes subió más de 24%, a 391 pesos.

En un reporte sobre los últimos días de diciembre pasado y los primeros de 2018, la procuraduría informó que el limón agrio sin semilla se vendió en promedio en 21.68 pesos por kilo, con un máximo de 31.80 y un mínimo de 15.90 pesos. En tanto, el limón con semilla de Colima tuvo un precio promedio de 25.37 pesos, con un rango de entre 16 a 37 pesos por kilo.

“Nos están dejando sin opciones para comer”

“No es posible que productos tan básicos como el huevo estén tan caros”, dice Lorena Velázquez al observar el precio de este alimento. Para el ama de casa de 65 años es lamentable que los precios de productos básicos se hayan elevado, pues son indispensables para la alimentación de la familia.

“No alcanza para nada. ¿Qué vamos a comer? El huevo está caro, las tortillas; el pollo y la carne ni se diga. No había hecho el mandado hasta hoy porque todavía tenía recalentado de la cena de Año Nuevo, pero ahorita que veo los precios me llevé una sorpresa”.

Lorena vive con su esposo, quien es jubilado, y sus tres hijos están casados, pero cuida a tres nietos, a quienes alimenta. El inicio del año ha sido complicado.

“Cada año es lo mismo con los precios, pero éste sí se pasaron, hasta el jitomate está caro, nos dejan sin opciones para comer. La carne siempre ha sido cara y por eso trataba de no comprarla, pero ahora hasta el huevo”, dijo.

El kilo de huevo lo adquirió a 35 pesos. Le dieron 14 piezas y prevé que rindan dos días, para el desayuno de sus nietos y su esposo. También compró un kilo de tortilla en 16 pesos, mientras que hace una semana lo obtuvo en 12.

“Me subieron la tortilla cuatro pesos de un jalón, no puede ser. Uno viene gastado de fin de año, no hay dinero y empiezan con sus aumentos. No se vale, ¿qué voy a comprar? De verdad que no sé qué cocinar, antes uno tenía el consuelo de cocinar huevos o verduras, pero el huevo está carísimo”.