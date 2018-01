Se estrena hoy serie estelarizada por Nicole Kidman

AGENCIAS.-

La actriz Nicole Kidman estelariza la serie policiaca “Top of the Lake: China Girl”, que se estrena hoy en México y la cual ha sido nominada como Mejor Serie Limitada para la televisión al Globo de Oro.

Los protagonistas se presentaron en esta ciudad para lanzar la segunda parte de la serie de televisión protagonizada por Elisabeth Moss, en su papel de la atormentada detective Robin Griffin.

Moss señaló durante su encuentro con periodistas de todo el mundo que pidió “que la serie fuera más profunda y oscura (que la primera), y que fuera en una dirección más desafiante porque si no, no tenía caso”.

La joven actriz Alice Englert, que en la vida real es hija de la directora de la serie Jane Campion, hace el papel de la hija de Julia (Nicole Kidman).

Uno de los personajes más controvertidos de la serie es el misógino Puss (David Dencik), quien tiene una relación con Mary (Alice Englert) la rebelde hija adoptada de Julia.

En la serie exclusiva de Crackle, “Top of the Lake: China Girl”, el cuerpo de una adolescente asiática no identificada llega a la playa australiana de Bondi, en un caso que parece inútil hasta que la detective Robin Griffin descubre que no murió sola.

Es una historia de seis episodios de misterio criminal, vemos a la detective Griffin regresar a Sydney para intentar reconstruir su vida tras los eventos traumáticos de la primera serie “Top of the Lake”.

En esta investigación, Robin busca redimirse, pero sus problemas no son solo profesionales, sino también personales ya que está en la búsqueda de una hija abandonada al nacer.