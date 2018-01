Persiste escasa cultura del ejercicio en México

Apenas el 41.8% de la población es consideraba activa físicamente

Demian Duarte

Como cada inicio de año, una multitud de personas en Sonora y todo México se autoimpuso el propósito de hacer ejercicio, abandonar el sedentarismo y llevar una vida sana, de modo que es común observar a multitudes de personas en los distintos campos deportivos trotando o entrenando, o bien a muchos nuevos clientes en los gimnasios; sin embargo, el empeño dura poco, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la realidad es que México es un país con poca cultura del ejercicio físico.

De acuerdo con la encuesta Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico, que muestra datos levantados en noviembre del 2016, la realidad es que a nivel nacional el 58.2 por ciento de las personas no práctica ejercicio alguno y es considerada inactiva físicamente, mientras que el 41.8 por ciento son personas activas.

El INEGI señala que la encuesta se realizó en 32 ciudades de más de 100 mil habitantes con una muestra de 2 mil 024 entrevistas, detallando que se estima que hay 21 millones 299 mil 995 personas mayores de 18 años a nivel nacional que se consideran inactivas físicamente, frente a poco más de 15 millones 300 mil mexicanos que realizan alguna actividad física.

Si se reduce a géneros, la realidad indica que los varones son más propensos al ejercicio, con un 47.7 por ciento de ellos realizando una actividad deportiva o física, frente a solamente un 36.7 por ciento de las mujeres.

Para definir a alguien como activo físicamente, el INEGI se remite a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera a una persona activa físicamente al acumular un mínimo de 150 minutos a la semana de actividad física aeróbica moderada, o bien 75 minutos de actividad vigorosa a la semana.

Incluso entre los activos físicamente, se definen tres niveles, que son quienes suficiente actividad, quienes no alcanzan los estándares de tiempo y gasto de energía calórica y por tanto tienen un nivel insuficiente y quienes son intermitentes y no tienen la constancia para ser activos, por lo que se les considera con un nivel no declarado de actividad. Entre los inactivos, están quienes alguna vez realizaron actividad deportiva y quienes jamás lo han hecho.

Entre las personas que registran suficiente nivel de actividad deportiva, se reporta que el tiempo promedio a la semana es de 5 horas con 21 minutos, en tanto quienes no hacen suficiente deporte lo practicándome apenas una hora con 42 minutos a la semana.

El INEGI también documenta que la gran mayoría de quienes son activos físicamente lo hace en instalaciones o lugares públicos con el 66.8 por ciento de los casos, mientras que en un 30.7 por ciento lo hace en gimnasios privados o instalaciones de uso restringido.

Además la mayor parte de las personas realizan ejercicio por las mañanas con un 35.5 por ciento de los casos, seguido de quienes lo practican por la tarde con el 30.3 por ciento de los casos. Hay un 15.9 por ciento que lo realizan en cualquier hora del día y un 19.9 por ciento que prefiere la noche.

La encuesta también documenta las razones de las personas para hacer ejercicio, donde destaca el enfoque a la salud con el 62.8 por ciento de los casos, seguido de la diversión con 19.4 por ciento y el ánimo de verse mejor en tercer lugar con el 15.2 por ciento de las personas.