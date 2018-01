Inmoviliza PROFECO Roscas de Reyes

EL UNIVERSAL.-

Por no exhibir las condiciones de venta y no garantizar la inviolabilidad de la fecha de caducidad, entre otras irregularidades, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) inmovilizó Roscas de Reyes, además de juguetes y prendas de vestir.

Todo ello resultado del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Fiestas Decembrinas 2017-2018, la cual se realiza en panaderías, panificadoras, jugueterías, tiendas de autoservicio o departamentales, así como establecimientos de venta de calzado, ropa para niños, venta de videojuegos y telefonía celular.

La inmovilización de roscas se debió a diversos motivos como, por ejemplo, no se exhibieron los términos y condiciones para la venta o los pedidos, además de que no contaban con leyenda de conservación y no se garantizó la inviolabilidad de la fecha de caducidad