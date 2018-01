Exigen todo el peso de la ley para Borge

EL UNIVERSAL.-

Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en Quintana Roo exigieron que se aplique “todo el peso de la ley” en contra del ex gobernador del Estado, Roberto Borge Angulo, quien fue extraditado de Panamá a México acusado por los delitos de operaciones con dinero de procedencia ilícita, peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder.

Los dirigentes de ambos partidos Juan Carlos Pallares y Jorge Aguilar Osorio, del PAN y PRD respectivamente, coincidieron en que las autoridades deben incautar las propiedades y bienes del ex mandatario para garantizar la reparación del daño causado al Estado.

Pallares, particularmente, demandó que Borge sea juzgado como cualquier ciudadano “sin la protección de instituciones, autoridades, ni políticos”. Llamó a la sociedad a seguir de cerca el proceso en contra del ex ejecutivo del Estado.

Su homólogo en el PRD se refirió a la reparación del daño por los más de 10 mil millones de pesos que, presuntamente, Borge Angulo desvió de 2011 a 2016.

Al coincidir en que el imputado no debe ser protegido, ni sus actos, quedar impunes, subrayó que debe enfrentar su proceso desde la cárcel.

“Esperamos que Roberto Borge no goce de ninguna prebenda política o legal que pudiera beneficiarle durante el proceso y por eso exigimos todo el peso de la ley, pero no sólo hacia el ex gobernador, sino para todos los ex funcionarios que participaron en el saqueo al Estado. Le pedimos al juez que no le otorgue libertad bajo caución, pues sería un error dejarlo en libertad con el riesgo de que intentará huir otra vez de la justicia”, declaró.

GOBERNADOR DE QR DESTACA EXTRADICIÓN DE EX MANDATARIO

La tarde de ayer jueves el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González destacó, a través de su cuenta de Twitter, la deportación del ex mandatario estatal Roberto Borge Angulo.

Desde su cuenta @CarlosJoaquin escribió: “Avanzamos en llevar ante la justicia a quienes en gobiernos previos se robaron los recursos públicos de #QuintanaRoo para atender intereses personales y de grupos. Es nuestro compromiso y aquí no paramos”.

Este día el ex gobernador Roberto Borge fue extraditado de Panamá y arribó a la Ciudad de México para responder por las acusaciones en su contra.

El ex funcionario enfrenta 4 causas penales, uno del fuero federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en el fuero común por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.

LO ACUSAN DE DAÑO AL ERARIO POR 900 MILLONES DE PESOS

La Procuraduría General de la República acusó que el “lavado” de dinero supuestamente realizado por el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto “N”, causó un daño total de 900 millones 99 mil 418.17 pesos al erario.

Ello, porque al comparecer, el ex funcionario solicitó mantener la reserva de sus datos personales.

Durante la audiencia inicial en la causa penal número 381/2017 iniciada contra el ex mandatario estatal por operaciones con recursos de procedencia ilícita, la PGR indicó que el ex gobernador, apoyado por personas de su confianza tales como familiares, amigos y ex servidores públicos ocultó o pretendió ocultar bienes adquiridos de manera ilícita.

La diligencia se realizó en el expediente que ordenó su extradición proveniente de Panamá, país que lo entregó esta tarde a las autoridades mexicanas.

Los fiscales encargados del caso adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR afirmaron que el ex gobernador supuestamente enajenó a precios inferiores 22 predios que formaban parte de la reserva natural del estado de Quintana Roo, a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), encabezado por Claudia Romanillos, para beneficiar a prestanombres y empresas fachada del ex gobernador.

“El señor Roberto Borge estructuró a las personas para realizar el delito que se le imputa”, dijeron.

“Para precisar, ideó y ejecutó el plan para la adquisición y enajenación para el ocultamiento de los predios con ayuda de otros, por lo que es coautor”, indicó el fiscal encargado del caso.

Por ello, los fiscales consideraron a Romanillos como coautora del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e informaron que de los 22 predios sólo existe certeza del ocultamiento de tres, uno de ellos adquirido por María Rosa Yolanda Angulo Castilla, pues el resto fue asegurado por la PGR.

Su defensa, encabezada por los abogados Antonio Collado y Javier López García, informó que el ex mandatario estatal padece un daño renal que le obliga a ir continuamente al baño, por lo que luego de que los fiscales solicitaron vincular a proceso al ex funcionario por “lavado” de dinero, el juez decretó un breve receso tomando en consideración la salud del imputado.