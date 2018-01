El tema de hoy se relaciona con las formas de ver,…

… cada papá, uno milloneta y el otro muy pobre, la llegada de sus hijos. El nacimiento de acuerdo con lo que comenta en México, D.F., un buen amigo nuestro, lo relata en esta forma el padre rico, mientras saborea un cigarro puro:

–Ni te imaginas las vueltas que dimos cuando nos avisaron que ya venía. El sanatorio se llenó de familiares y el cuarto de mi mujer fue insuficiente para acomodar los regalos. Hasta un caballo pony le compró mi papá a mi hijo. Centenares de ramos de flores, canastas con frutas surtidas; paquetes de colores, una chulada… Y todos dijimos salud al filo de la madrugada en cuanto nació la criatura que, ¿vas a creerlo? Nació riéndose… (Fumaba larga al habano y prosigue el bla, bla, bla… Elogiando la ropa del bebé traída de McAllen, Texas.

El padre pobre lo cuenta muy brevemente:

–A la mera madrugada que se vino el parto, ¡manito! no hallábamos a doña Julia, la vieja comadrona y una vecina me ayudó a que “sanara” mi mujer, la pobrecita que ni chistó; así de abnegada con el hijo número catorce… y muy tarde que llega Doña Julia, con aliento alcohólico. De seguro que andaba la vieja en una posada. Yo no tenía ni quinto para comprar pañales y la cuna que ya se ha usado trece veces, se desbarató manito, y ahí me tienes sin trabajo y sin ropita para el excuincle. Le tuve que improvisar un envoltorio con unos calzoncillos míos… ¡Qué desmadre con mi vieja que no le alcanza lo que le doy para comprar la píldora. Ya parece mi casa un EJIDO compadre!.