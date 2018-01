El despertar de los políticos

Si estaban dormidos ya despertaron, el hecho es que desde el miércoles 3 y siguiendo hoy 4 de enero, los actores políticos comenzaron a despertar y a abrir su juego, con dos de ellos que se integran a la política de primer orden en el centro del país y otros más que parecen salir beneficiados en primera línea con los ajustes naturales.

El hecho es que las sacudidas ya están al orden del día y con la expectativa de que a partir del viernes 5 el escenario se ponga más sabroso, pues se espera que en pocas horas el PRI emita la convocatoria para definir a los que serán sus candidatos al Senado de la República y entonces sabremos con mayor certeza de qué lado masca la iguana.

De entrada, movimiento sorpresa el que tenía el PAN en la mano, con la licencia por 90 días que tomó David Galván Cázares, quien recibió el llamado del flamante presidente nacional de ese partido, el también hermosillense Damián Zepeda, para integrarse a los trabajos del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul y así reforzar el esfuerzo de la coalición llamada “Con México al Frente”, que busca postular a Ricardo Anaya como su candidato presidencial.

Galván se va a asir a las grandes ligas de refuerzo, en reconocimiento a un trabajo bien hecho de reconstruir las ruinas que dejaron en el PAN Guillermo Padrés y Juan Valencia Durazo.

Y mire, me consta que David lo intentó por todas las vías, buscó conciliar posiciones, estableció acuerdos con los grupos y de alguna manera le dejó avances importantes a Alejandra López Noriega, quien se queda de presidenta interina, aunque ella va con la intención ser candidata a una diputación federal, y como no sea por la vía plurinominal, ya se habla de que el blanquiazul podría tener de nuevo un delegado del CEN para conducir sus esfuerzos de aquí a las elecciones.

Eso sí, Galván será premiado y tenga usted por seguro que va como número 1 en la lista de aspirantes a la diputación local por la vía de representación proporcional, lo que indica que para la 62 Legislatura será él quien coordine los trabajos de la bancada azul, independientemente de cuántos diputados obtengan en las elecciones y quiénes queden integrados ahí.

Lo que falta por ver es cómo se acomodan las calabazas ante ese movimiento, porque ya sabe, el PAN necesita definir candidato al Senado, para encabezar la fórmula del famoso Frente, y ahí permanecen Luis Serrato, Ramón Corral y Cuauhtémoc Galindo a la expectativa, mientras que al partido le urge también un perfil competitivo para buscar la Alcaldía de Hermosillo, en donde la pelean el mismo Serrato y el senador Héctor Larios.

En Movimiento Regeneración Nacional no cantan mal las rancheras, y ayer Andrés Manuel López Obrador, quien pretende ser cabeza de la coalición “Juntos haremos historia”, que conjunta a MORENA, al PT y al PES, dio la sorpresa al anticipar que de ganar las elecciones nombrará a Alfonso Durazo Montaño, presidente estatal de ese partido, como secretario de Seguridad Pública a nivel nacional, con lo que de alguna manera reconoce el empeño del ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio y Vicente Fox, como uno de los que han estructurado a su movimiento en un Estado donde no había opciones de triunfo y donde hoy la coalición que presentará al “Peje” de candidato tiene opciones reales de triunfo.

Durazo Montaño aparece así como jugador de primera línea en uno de los aspectos más delicados y esenciales en la propuesta política de Andrés Manuel, que es la seguridad y para lo que el mismo “Peje” ya presentó un plan de trabajo y un plazo de 3 años para acabar con la violencia y la inseguridad que son los temas que mucho preocupan a los mexicanos.

Este nombramiento traerá consecuencias y revive las opciones de la diputada Célida López Cárdenas de ir como cabeza de fórmula de esa coalición al Senado de la República, pues Alfonso Durazo aparecía de seguro en esa boleta, mientras que la invitada por López Obrador, Lily Téllez, hasta hoy no ha dicho si acepta ser postulada y como todos sabemos el tiempo se agota en esa línea.

Los movimientos en los partidos están al orden del día y en breve, quizás este mismo fin de semana, tendremos detalles de cómo quedarán las fórmulas, quiénes van, quiénes no y como estarán los premios de consolación. Así que permanezca atento.

