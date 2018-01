Confunden a dos bebés en Hospital Infantil en Sonora

EL UNIVERSAL.-

Personal del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) puso en lugares equivocados a dos bebés que debían depositar en incubadoras, por lo que ahora les hacen pruebas de ADN a fin de confirmar su identidad.

“Se cometió esta situación de error a la hora de la ubicación de los bebés en sus incubadoras, yo personalmente acudí a hacer la revisión completa de todo el proceso, no le dimos el bebé que no le tocaba a la familia que no le correspondía, esto no sucedió, los niños se colocaron en una incubadora equivocada”, explicó la directora Alba Barraza León.

Informó que esto ocurrió el 29 de diciembre, alrededor de las 18:00 horas, por una confusión al trasladar del Hospital de la Mujer al Infantil a los menores, al presentar complicaciones de salud.

“Fue un error de ubicación. El bebé uno fue colocado en la incubadora del bebé dos y el bebé de la dos en la uno. Se hizo el cambio y se compararon sus muestras sanguíneas, por lo que cada familia está con el bebé correcto”, dijo.

Reconoció que esta situación nunca se había presentado en el hospital, por ello y para certeza de los padres, un laboratorio externo está realizando pruebas de ADN a los pequeños y a los padres.

Alejandra, una de las madres, se percató del cambio cuando le entregaron al menor, ya que la pulsera de registro no coincidía con sus datos. Ante este error de la unidad médica se aplicará la sanción correspondiente, expresó la directora del Hospital Infantil.