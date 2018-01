Comienza a subir 2 pesos el kilo de tortilla de maíz

Mónica Miranda

De 20 a 22 pesos está subiendo el precio de la tortilla de maíz en Hermosillo, de acuerdo con un recorrido realizado por varios negocios del giro de la ciudad, donde desde finales de diciembre comenzaron a actualizar a la alza sus productos.

En la tortillería “La Estrella Azul”, ubicada en la calle 12 de Octubre, la empleada Ana María Vázquez dijo que a partir del 20 de diciembre avisaron a sus clientes que el kilo de tortilla subiría 2 pesos por orden de los dueños del negocio, quienes consideraron necesario este aumento por el gasto que se hace en los insumos, los cuales han presentado incrementos cada año.

“Se les avisó una semana antes a los clientes y después se les puso el precio ahí abajo, así los patrones nos trajeron el aviso; a ellos no sé quién les diría”, dijo.

Otros establecimientos esperan que este precio se empate en la mayoría de los negocios de tortilla de Hermosillo para aplicar también este aumento. Tal es el caso de la tortillería “La Purísima”, que opera desde hace 50 años y el costo por kilo se mantiene en 20 pesos desde hace dos años, indicó su dueña María Vázquez.

“Nosotros esperamos a que den la orden, porque muchas tortillerías ya la tienen a 22. Por aquí pasa un muchacho del índice de precios y él es el que nos informa si va a subir o no; nos dice cómo andan la mayoría de las tortillerías”, planteó.

En la tortillería “Villa Hermosa”, ubicada en avenida Mendoza, la clientela ya pregunta sobre el aumento anunciado a nivel nacional por el presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías; sin embargo, el encargado Ramón Medrano expuso que no ha recibido la orden por parte de los dueños para aumentar el precio.

“Las señoras han venido han preguntado si no ha subido la tortilla, pero aquí no, por lo pronto no, no sé más al rato; los dueños no nos han dicho nada todavía”, destacó.

Desde ayer y hasta el próximo domingo, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) realiza inspecciones en tortillerías para verificar que ofrezcan kilos de a kilo y que el precio del producto sea el mismo que el del año pasado, informó Rolando Gutiérrez Coronado.

El delegado de la PROFECO dijo que ya detectaron algunos aumentos en la tortilla; sin embargo, están dentro del rango de precios permitidos, que van desde los 18 hasta los 22 pesos.

En tiendas de autoservicio, aclaró, el kilo del alimento de la canasta básica se cotiza en 10 pesos.

“Se menciona que ya están aplicándose algunos aumentos en la tortilla; sin embargo, nosotros desde el martes empezamos a hacer recorridos en tortillerías y encontramos que están los mismos precios del año pasado, en unas está a 18, 19 pesos; en otras a 20 y 22 pesos”, comentó.

La recomendación de la Procuraduría, dijo, es hacer compras inteligentes y buscar los establecimientos donde tengan bajos precios de la tortilla.

Gutiérrez Coronado señaló que uno de los directivos de la industria de la tortilla en Sonora aclaró que aún no se han aplicado los aumentos, pero que sí planean realizar cierto ajuste, pues aun cuando el precio del maíz está 11 por ciento más bajo que el año pasado, el alza a insumos como el gas, la luz y la harina sobre pasan su capacidad para absorber dichos gastos con el mismo costo del producto.