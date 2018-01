Alerta COFEPRIS sobre riesgos a la salud

De niños por juguetes de dudosa procedencia

APRO.-

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) recomendó que para los regalos del próximo Día de Reyes no se adquieran juguetes de dudosa procedencia o que se comercializan en el mercado informal, ya que pueden representar un riesgo para la salud de los niños.

En un comunicado, sugirió no comprar juguetes que carezcan de etiquetas informativas en español, que no contengan medidas de precaución o que no garanticen la calidad del producto adquirido.

El organismo dependiente de la Secretaría de Salud federal, comentó que los juguetes irregulares pueden representar un riesgo para la salud de los menores, al utilizar en su fabricación materiales que no garantizan la calidad sanitaria.

Por ejemplo, comentó que las pinturas utilizadas en juguetes irregulares podrían no estar autorizadas o ser tóxicas al contener sustancias como plomo.

La dependencia destacó la importancia de considerar la edad recomendada por el fabricante del juguete deseado, ya que el uso inadecuado puede exponer a los niños a asfixia por ingestión de piezas pequeñas u obstrucción en fosas nasales y oídos.