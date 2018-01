Alejandro Camacho, bajo control

El actor tiene cáncer en la piel y sigue en la lucha para combatirlo

AGENCIAS.-

Alejandro Camacho sigue luchando contra el cáncer de piel que se le detectó hace algunos años. El actor de 63 años compartió que hace algunos días se le retiró un tejido cancerígeno que le salió junto a la nariz.

“Me acabo de enfrentar a otro (tejido), me acaban de quitar una cosa de aquí”, declaró en entrevista mientras se señalaba el orificio nasal. “Yo tengo un problema en la piel, por eso uso protector solar. Me crecen cositas que tengo que estar revisando, me han quitado de la cabeza y de todo, pero hierba mala nunca muere.

“Lo tengo perfectamente controlado, no he tenido ni quimioterapias ni nada, nada de eso. Si me sale algo voy al médico, me lo quita y lo analizan, pero nada grave, doloroso o crítico.

“Están investigándolo, lo único es que tengo que cuidarme del sol, todos tenemos que cuidarnos del sol. El sol ha cambiado y hay un 95 por ciento de incidencia de cáncer en la piel”.

Camacho forma parte del elenco de la nueva telenovela, “La Hija Pródiga“, su cuarto proyecto con Televisión Azteca.

Pese a que no goza de una exclusividad, reconoció que no se siente afortunado por tener trabajo, sino que es una consecuencia de su trayectoria.

“No soy un afortunado, me avala una carrera muy larga. Aquí no es de suerte, aquí uno provoca las cosas. La trayectoria te avala y de alguna manera la amistad con ciertos productores, pero yo creo que, básicamente, es el trabajo profesional lo que te abre las puertas o te las cierra”, resaltó.