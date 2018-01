Orlando “Siri” Salido, a componer el camino

Joel Luna

El 2018 debe de ser un año con bastante actividad arriba del cuadrilátero para el púgil obregonense Orlando “Siri” Salido. El oriundo de la colonia Cortinas da vuelta a la página y quiere demostrar arriba del encordado por qué es considerado uno de los peleadores de más agallas que hay en México hoy en día.

“Siempre me ha tocado demostrar que no soy carne de cañón. Quiero que la gente que me admira lo siga haciendo por mis logros arriba del ring. Del incidente que tuve en días pasado no tengo nada que comentar, en su momento di explicaciones y ya le di vuelta a la página. Mi familia está muy unida y con eso me quedo”, señaló el boxeador. En cuanto a su actividad boxística, le pidió a su representante que le consiga pelea lo más pronto posible, por lo que espera sea en el primer trimestre del año.

“En cuanto al rival, quiero que sea de calidad, porque no me gusta que me digan que peleo contra algún flan”, destacó.

Se dijo un guerrero, que lo he demostrado, por lo que “agradezco infinitamente las muestras de apoyo que me han brindado en los últimos días. Sé que a veces cometo errores, pero también sé enmendarlos”.

Expuso que los rivales que tiene en mente para este año son “Mickey” Román y Francisco “Bandido” Vargas, por lo que desea que Sean Gibbons le consiga estos combates.