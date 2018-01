Necesario elevar salarios: AMLO

EL UNIVERSAL.-

En su último día de recorrido por Yucatán, el precandidato de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en algo coincide con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “En que es necesario elevar los salarios en nuestro país”.

Esta medida, tal y como se ha planteado en los acuerdos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Al término de su mitin en Chemax, un Municipio muy cercano a Quintana Roo y el más alejado de Mérida, aseguró que buscará convencer a Trump para que mantenga ese Tratado porque le conviene a ambos países.

DESDE LA REVOLUCIÓN NO HABÍA TANTA VIOLENCIA EN MÉXICO, SOSTIENE AMLO

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia (MORENA-PES-PT), aseguró que desde la Revolución Mexicana no ha habido tanta violencia como ahora en el país.

De gira por Yucatán, el tabasqueño deseó que se dejen de asesinar a autoridades como se ha registrado en los últimos días con el homicidio de alcaldes y diputados locales.

“El año pasado fue el año de más violencia en México, en los últimos tiempos, y ya desde la Revolución Mexicana, no había la violencia que se está padeciendo en el país, y sí es un asunto grave y no me va a importar se cuestione lo que estoy proponiendo, porque tenemos que buscar que haya paz y tranquilidad”.