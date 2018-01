MAYOCOMENTARIOS… PRI Huatabampo celebra brindis de Año Nuevo…

Lourdes Soria y Maribel Escalante disputan la candidatura por Alcaldía

El ausente, Mario Cantú

Del plato a la boca, se le cae candidatura a Ramón Díaz

Durante la celebración del tradicional brindis de Año Nuevo del Partido Revolucionario Institucional de Huatabampo, Lourdes Soria Rivera, representante de la Secretaría de Acción Indígena, y Maribel Escalante Gámez directora del ISEA Huatabampo, no despistaron sus miradas desafiantes. Este evento fue encabezado por el dirigente Gerardo Cota Patiño, el alcalde Heliodoro Soto Holguín, el diputado federal Próspero Ibarra Otero, así como ex alcaldes y dirigentes de centrales.

Para nadie es un secreto que Maribel tiene el respaldo del alcalde Heliodoro Soto y Lourdes cuenta con el apoyo del presidente de la Fundación Colosio en el Estado, Bulmaro Pacheco Moreno, ambas anduvieron saludando como candidatas, viéndose una a otra a ver quién tenía más respaldo de los presentes, el que de plano no dijo nada y guardó silencio es Adrián Valdez Lam, delegado de la SEC en el sur de Sonora y quien también es precandidato a la Alcaldía y por ahí mencionó que él era el elegido. Javier Ruiz Love, empresario de la región y quien también busca la candidatura, quiso quedar bien, pero no logró dar con bola con un buen comentario para el brindis, al parecer se le olvidó su discurso en casa.

El que no podía faltar es el dirigente de la CNC estatal Rodolfo Jordán Villalobos, quien es el que pretende ser el candidato por la diputación local de aquel Municipio. El que no asistió al brindis de los panistas es Ángel Mario Cantú Sánchez, actual director de Desarrollo Social de Huatabampo y ex tesorero del Ayuntamiento, ya habíamos comentado que en los pasillos se menciona que había una disputa entre él y el alcalde Heliodoro Soto, pues todo parece indicar que esto se debe a que Mario Cantú no será quien cuente con el apoyo para la candidatura y eso le molestó tanto que intentó renunciar a su cargo, pero aún sigue como director, tal vez pensó mejor las cosas o quiere salir sin resentimientos y arreglará las cosas con su amigo Heliodoro Soto.

Al que de plano se le están saliendo las cosas de las manos es a Ramón Díaz Nieblas, diputado local de Huatabampo, y es que aseguran que ya entendió las señales del Partido Acción Nacional porque ya dijo que esperará los tiempos e indicaciones del partido a nivel nacional, ante su postura de querer ser el candidato por la Alcaldía en los próximos comicios electorales, hay que recordar que Ramón Díaz Nieblas apoyaba a Margarita Zavala y ante la llegada de Ricardo Anaya cambia los planes. De concretarse esta situación Francisco Vázquez Valencia, secretario de Fortalecimiento y Capacitación del PAN Sonora, será quien dispute la Alcaldía y a Ramón Díaz no le quedará otra más que invitar a uno de sus dos hermanos para que participen por la diputación que actualmente él tiene a su cargo, su hermano Lamberto Díaz ha estado de funcionario federal en la CEDIS y Francisco Díaz es actualmente regidor panista en la administración se Heliodoro Soto Holguín, ese será su premio de consolación si no amarra algo.