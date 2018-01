La llamada de Claudia

Me dio gusto recibir ayer miércoles 3 de enero la llamada de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para expresar sus deseos de un feliz año nuevo, con la promesa además de que nos veremos muy pronto con el objetivo de hacer balances y en especial identificar cómo es que iniciamos en Sonora el año 2018.

En primera me sorprendió la llamada de la jefa del Gobierno estatal, simplemente porque no recuerdo a ninguno de sus antecesores teniendo la atención de llamar personalmente a quienes cubrimos sus actividades y estamos al pendiente de la agenda, la obra de Gobierno, sus mensajes y sus proyectos.

De entrada le dije que le deseaba un año plagado de éxitos en lo personal, porque eso además se traduce en éxitos para Sonora, señalándole a la mandataria que además es un año muy importante para Sonora, para México y en particular para su administración.

La gobernadora respondió considerando que hay dos grandes asuntos que le tienen muy atenta, en especial el tema electoral por los alcances y circunstancias que usted conoce, pues mucho del futuro está en juego en las elecciones.

Por la otra mano me comentó que el asunto de mantener el crecimiento y potenciar los resultados en materia de economía y generación de empleos es algo que le mantiene muy ocupada, pues busca las alternativas para seguir adelante, a pesar de lo que pudiera aparecer en primera instancia como un panorama negativo, ya le he dicho aquí que el asunto del TLC, mezclado con la Reforma Fiscal en Estados Unidos se asoma como un obstáculo, que sin embargo se puede vencer si el Gobierno de Sonora juega bien sus cartas y maneja sus escenarios del modo que entiendo se pretende hacer.

La impresión que me dejó la llamada de la jefa del Gobierno estatal fue muy positiva, pues me mostró en los hechos que se trata de una jefa del Poder Ejecutivo que cuida al extremo los detalles y que tiene un interés genuino por los asuntos del Estado que le toca gobernar, y que trabaja muy finamente en el manejo de sus relaciones públicas y personales, asunto que dijo no puede dejar de lado, porque al final del día es a nosotros los periodistas a quienes ve de manera cotidiana.

Lo que más me gustó es verla atenta a los asuntos del Estado desde el primer día en su agenda personal de actividades, y aunque entiendo que una persona con su nivel de responsabilidad nunca termina de irse de descanso o vacaciones, me parece muy loable verla desde este 3 de enero muy activa y dinámica.

Y mire, tiene razón la gobernadora Pavlovich Arellano, este año será para ella de grandes retos, comenzando por la determinación que tiene de encabezar la Conferencia Nacional de Gobernadores, encargo que entiendo podrá llegarle por allá en el mes de mayo, cuando se realice la próxima plenaria en Villahermosa Tabasco y el gobernador de ese Estado Arturo Núñez entregue la Presidencia, aunque antes de eso, tiene un encargo bastante pesado que es conducir la agenda internacional de ese organismo, con el tema precisamente de la renegociación del TLC encima.

Hay muchos retos en este 2018 que inicia, y para el Gobierno de Sonora y la gobernadora Claudia Pavlovich, lo primero —como lo dijo en su mensaje de año nuevo— será estar a la altura de las circunstancias y ofrecer los resultados que los sonorenses le hemos pedido y para los que le hemos dado nuestra confianza.

Poco a poco el escenario electoral comienza a copar espacios y al arranque de este 2018 dos eventos me parecieron importantes, primero el descarte de Enrique Reina Lizárraga, alcalde de San Luis Río Colorado, muy bien posicionado él y con alto perfil político y quien se bajó del barco señalando que mejor terminará con su encargo al frente del Municipio, lo que le despejó los escenarios a Lina Acosta Cid y Everardo López Córdova para que ser la primera candidata a diputada federal por el Distrito 1 y al segundo, la posibilidad de postularse a la Alcaldía.

El segundo evento que este miércoles con María Dolores del Río y el Movimiento Ciudadano descartando ir en coalición con el PAN y el PRD, y en pocas palabras quitándole una de sus 3 patas a la mesa sobre la que esos partidos pretenden llegar al proceso electoral fortalecidos.

María Dolores del Río con ello anunció que el MC va en solitario por los 21 distritos locales y por la Alcaldía de Hermosillo, aunque en el caso de Cajeme la posibilidad de establecer un frente con el PAN y el PRD que postule a Gustavo Almada es algo que sigue vivo.

