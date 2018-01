¡Feliz Año Nuevo 1984!

Es lo menos que podemos desearles y desearnos cuando nos sacude una situación tan difícil y complicada como la que ha generado la crisis nacional que parece no tener fin…

Y luego lo de costumbre: Los votos por el cambio para hallar mejores caminos. Son escasos los que no sueñan con otros derroteros y que buscan en la modificación de la conducta la realización de sus sueños o el olvido de sus yerros.

Propósitos nuevos y promesas que casi nunca se cumplen, como, por ejemplo:

–Este año de plano dejaré el chupe.

–Para el nuevo año me quitaré el feo hábito de criticar a los demás sin razón…

–Me haré el propósito de estudiar mucho para sacar mejores calificaciones…

–Te apuesto lo que quieras que para este nuevo mil novecientos ochenta y cuatro se me concederá que tanto le he pedido a la Virgen de Guadalupe…

–¿Y qué le has pedido a la Virgen de Guadalupe?

–¡Que truene un compadre en su negocio para reírme de él a carcajadas!…

Propósitos, promesas, esperanzas y deseos… Todos, como dice Cortés en su poema musicado:

“…mira, cómo se los lleva el agua…”

J. C. RUIZ