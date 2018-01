Evalúan tortilleros aumento a precio

No permitirá PROFECO ganancias impúdicas

Francisco Minjares y EL UNIVERSAL.-

El incremento del precio del kilo de tortilla de maíz en Ciudad Obregón pudiera darse en algunos establecimientos hasta la próxima semana, y todo dependerá del costo en que lo ofrezca la competencia.

Los vendedores de este básico aseguran que un aumento demasiado drástico pudiera tener repercusiones negativas, ya que la economía de la gente está muy deteriorada; sin embargo, un ajuste de precios es necesario debido al encarecimiento del gas LP y la gasolina.

“De subir, yo creo que va a ser solo un peso por kilo. El mercado está bajo y la economía de la gente está muy golpeada. Vamos a esperar la próxima semana a ver cómo es que lo están ofreciendo los demás compañeros, porque no podemos subirle unos y otros no, porque la gente se va a ir a comprar a ellos”, dijo Ernesto Acuña, propietario de una tortillería en la colonia Centro.

A nivel nacional se espera un incremento que vaya de los 1.50 a los 3 pesos; no obstante, hay comerciantes que consideran que eso pudiera ser demasiado para la ciudadanía.

“Eso ocasionaría que vendamos menos, la gente va a ir siempre con el más barato y por eso no conviene subirle mucho a los precios, vamos a analizar esta situación muy bien”, detalló Armenia Soto, administradora de una tortillería ubicada en la colonia México.

Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) comunicó que el precio de la tortilla se regula con base en la oferta y la demanda; sin embargo, la dependencia federal estará muy atenta que se respeten los costos anunciados en cada establecimiento y que se le entregue al consumidor la cantidad de producto por la que está pagando

NO PERMITIRÁ PROFECO AUMENTO A TORTILLA PARA GANANCIAS “IMPÚDICAS”

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) no permitirá aumentos injustificados a la tortilla, especulación o incrementos para obtener utilidades “impúdicas” o poco razonables. Por lo que se asegurará de que las alzas no obedezcan a caprichos del productor, dijo el titular del organismo Rogelio Cerda.

“No vamos a permitir en PROFECO ningún aumento injustificado a la tortilla en ninguna parte del territorio nacional. El precio de la tortilla es liberado, y tiene distintos valores según la entidad de que se trate… pero los aumentos deben que tener una explicación no puede ser a capricho del productor”, expuso en conferencia de prensa desde Monterrey.

Aseguró que van a “permitir que haya utilidades impúdicas” porque solamente se permitirá una utilidad razonable, a la que todos los productores y comerciantes tienen derecho.

El procurador aseguró que la media de los precios de la tortilla se ubica entre los 13.06 pesos por kilo, aunque puede ser más alto en algunos estados que en otros.

Por ejemplo, en la Ciudad de México está en 12.83 pesos, en Monterrey entre 14.88 y 15 pesos y en Guadalajara en 14 pesos. Y agregó que el mercado es libre de fijar los precios, siempre y cuando no haya utilidades excesivas.

Por lo que si bien hay aumento de los energéticos, ese no es el principal insumo, sino que es el maíz blanco, el cual tiene un precio 11 por ciento menor que el año pasado.

Sin embargo, el presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas, Lorenzo Mejía Morales, aseguró que el incremento de energéticos impacta los costos de producción de la tortilla, lo que dijo no es una declaración de aumento generalizado de precios ni una advertencia de que habrá un alza.

Agregó que si efectivamente como lo anunciaron los gasolineros se tendrá un aumento de 6.9 por ciento de las gasolinas –37 centavos en la magna, 32 centavos Premium y 39 centavos en el diesel– y a ello se le suma el alza de precios del gas LP el cual se vende en enero a 10.80 pesos el litro, así como el anuncio de la CFE de que no habrá subsidios para las tarifas eléctricas, con excepción de los usuarios de bajo consumo, entre otras alzas, tendrán impacto los precios de la tortilla.