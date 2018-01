Comercios del Centro regresan a la normalidad

Oviel Sosa

Las largas filas de personas que se percibían en el primer cuadro de la ciudad son sólo ahora recuerdos de las festividades de fin de año. Las calles del Centro de Obregón presentan otra atmósfera, una en la que se percibe calma, a diferencia de la efervescencia de días pasados, cuando la gente se volcó a los distintos comercios que se encuentran en tal sector.

El dinero del aguinaldo o del ahorro a muchas personas se les esfumó en la compra de regalos, debido a que no todos tienen el tacto de planear los gastos, y en el arranque del nuevo año su economía se ve golpeada, por lo que algunos recurren a pedir dinero prestado o, en su defecto, empeñar algún artículo para poder amortiguar su parte financiera.

Según datos que maneja la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), el 18 por ciento del aguinaldo que recibe el mexicano es la parte que se destina para ahorrarlo; el resto se emplea en comprar ropa, calzado, otros artículos y en el pago de deudas.

Según analistas en el tema de economía, el pedir prestado para cubrir los gastos aumenta en un 90 por ciento en enero, en comparación a otros meses del año.

En Ciudad Obregón, a diferencia del sur del territorio mexicano, el acudir a una casa de empeño en los primeros días del año no es un hábito.

“En enero está tranquilo, no hay repunte, como muchas personas piensan”, comentó Lourdes Campos, empleada de una empresa de prendaria ubicada en la intersección de las calles Sonora y Zaragoza en la colonia Centro.

De igual manera, la PROFECO invita a las personas a buscar en su portal www.profeco.gob.mx qué casas de empeño están reguladas y cuentan con las normas para operar apegadas a la ley.

La empleada en tal rubro señaló que los meses durante los cuales incrementa considerablemente la gente que empeña algún artículo son agosto y septiembre, porque es cuando inicia el periodo de clases en las escuelas.

Agregó que sólo el 40 por ciento de las personas que empeñan algo, liquidan su deuda. El resto no saca el artículo; de igual manera manifestó que los objetos que más llevan las personas a empeñar son celulares y plasmas.

Los especialistas en finanzas recomiendan a las personas a planificar sus ingresos, no gastar más de lo que perciben, sino ser eficientes para no adquirir deudas y así no pedir prestado, solo en caso de una emergencia.