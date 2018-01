Carece México de política al campo

Federico Chávez Manjarrez

Desde los gobiernos de Ernesto Zedillo hasta el de hoy de Enrique Peña Nieto, no existe una verdadera política al campo, afirmó Don Jaime Miranda Peláez.

El productor, socio del Grupo Cajeme y pionero del Valle del Yaqui, dijo que en más de 30 años los gobiernos no tienen una política hacia este importante sector, el cual anteriormente tenía primero que nada planeación y obras de infraestructura.

Reiteró que sin una verdadera planeación, una positiva política y sobre todo obras de infraestructura en el sector, el campo seguirá retrasado y existirá como ya se da emigración e inseguridad en las comunidades, ya que la gente no tiene nada qué hacer en sus entidades.

No es justo lo que están haciendo estos últimos gobiernos con el campo, el cual si no fuese por sus productores no saldría adelante, añadió el productor y socio de la Unión de Crédito Agrícola de Cajeme.