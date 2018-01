Acuden primeros contribuyentes cumplidos a hacer pago de placas

Mónica Miranda

Para evitar filas interminables y pérdida de hasta cinco horas del día, la señora Carmen Plancarte fue de las primeras contribuyentes del año que se acercaron a pagar su revalidación vehicular en la Agencia Fiscal ubicada en el Centro de Gobierno de Hermosillo.

Desde las 8:00 horas los ciudadanos comenzaron a llegar a las distintas agencias fiscales de la capital para iniciar el año pagando los impuestos y tener un pendiente menos en el resto del 2018; además, los cumplidos que liquiden este pago en enero se llevan descuento del 10 por ciento en el cobro de mil 244 pesos que cuestan las placas.

El señor Jaime Trevizo dijo que desde su juventud acostumbra acudir el primer o segundo día hábil de enero a pagar placas y predial, antes de que esta obligación se olvide el resto del año y finalmente termine pagando recargos.

“Que paguen a tiempo para que no batallen. Es que así es, entre más rápido pague uno ya se quita un problema de encima”, comentó.

La señora María de La Paz Franco en diciembre hace una división de los gastos que hará por las fiestas de fin de año y los pagos que tiene que hacer a partir de enero, ya que en su experiencia durante años pasados, dijo, no administraba bien el dinero y se quedaba sin capital para pago de los impuestos.

“No, pues, separó más o menos lo que voy a gastar en placas, predial y todo lo que tiene que pagar uno empezando el año, además no me gusta estar haciendo filas largas por eso me gusta venir el primer mes”, anotó.