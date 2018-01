Michael Jackson, Fan de Zac Efron

AGENCIAS.-

El actor estadounidense Zac Efron reveló que durante la promoción del largometraje “High School Musical 3” recibió una llamada telefónica de Michael Jackson, quien durante la conversación se declaró su fan cuando interpretaba a “Troy Bolton”.

En reciente entrevista para el programa “The Graham Norton Show”, Zac Efron relató lo sucedido:

“Hablé con él por teléfono… estaba en París y estaba con Kenny Ortega, estábamos en la promoción de ‘High School Musical 3’… probablemente yo tenía 20, 21 años en aquel entonces”.

La última entrega de la franquicia “High School Musical” fue la única de la saga que se mostró en cines durante el año 2008. El reparto incluía a los actores Ashley Tisdale, Vanessa Hudgens y Lucas Grabeel.

Continuó Efron: “Estábamos en la cena y de alguna manera yo estaba a la cabeza de la mesa y Kenny estaba del otro lado de la mesa… Su celular sonó y recuerdo que me dirigió esa mirada como: Tú quieres esta llamada, y yo estaba como okey, entonces me acerqué, pregunté qué estaba pasando, y me dijo: Es Michael Jackson y yo así de ‘¡¿Qué?!’.

“Me da el teléfono y yo estaba así como: ‘¿Hola?’ Y oigo algo como: ‘Hola ¿quién habla?’”, a lo que respondió: ‘Habla Zac Efron, soy un masivo fan, soy un actor y tú eres como mi héroe’, ni sabía qué decir”, pues declara que perdió el habla al tener a Jackson del otro lado de la línea.