Mayocomentarios… De nuevo jóvenes alcoholizados burlan a policías en accidente

Silva Vela se reúne con funcionarios

Renuncia tesorero del Ayuntamiento de Huatabampo

Por tercera ocasión una pareja de jóvenes al parecer en estado de ebriedad tomó como pista la Plaza 5 de Mayo, misma que fue modernizada hace unos meses, por lo cambios que se realizaron esta da facilidad a que las personas tengan acceso con sus vehículos a la parte superior, donde normalmente pasea la ciudadanía. Ya se habían mandado instalar unos tubos para evitar el fácil acceso, pero en esta ocasión no sirvió de nada, pues las primeras horas del día lunes, una pareja de jóvenes a bordo de un sedán Rojo subió con su vehículo por una de las rampas, tumbando un puesto de vendimias, además de romper una reja al impactarse el vehículo y detener la marcha, en Seguridad Pública los datos fueron escuetos, pues sólo trascendió que los tripulantes habían abandonado el vehículo.

Nuestro reportero captó el momento en que se dieron los hechos, sin embargo el secretario de Seguridad Pública Valentín Gámez Granados no dio declaración, el director de Tránsito informó que el dueño del vehículo será acreedor a una multa y tendrá que pagar los daños ocasionados. En las otras dos ocasiones los elementos de seguridad lograron la detención de los conductores y pagaron sus multas, pero esta pareja de jóvenes logró burlar el operativo de seguridad.

El presidente municipal, Raúl Silva Vela, realizó una reunión donde invitó a funcionarios del Gobierno Municipal a fortalecer las acciones en beneficio de los ciudadanos durante el tercer periodo de la administración. Básicamente el llamado a redoblar esfuerzos, a fortalecer las acciones para que Navojoa continúe “en el camino correcto”, lema que desde su administración ha implementado, además los invitó a olvidarse de los colores partidarios, exhortó a los funcionarios a mantenerse alejados de intereses de grupo o políticos. Aseguró que del Presupuesto de Egresos se destinó el 60% de los recursos para reforzar estas dependencias.

Por Huatabampo nos llegó el rumor de que hizo efectiva su renuncia el tesorero Luis Enrique Valenzuela, dimisión que oficialmente se atribuye a nuevos proyectos profesionales del ex responsable de las finanzas municipales, hasta el momento el presidente municipal Heliodoro Soto Holguín no ha brindado información. Además se rumora que el secretario de Desarrollo Social Mario “El Mayito” Cantú, también se había decidido a dejar su cargo, aparentemente por motivos de sus negocios privados, pero se sabe que dentro de sus intereses políticos está buscar la candidatura del PRI a la Alcaldía de Huatabampo. Mario Cantú aún sigue sentado en su oficina, lo cual deja claro que es sólo un rumor, se sabe que es amigo del alcalde y que por la confianza que éste le tiene, no lo abandonaría, a menos que sea por estrategia política. Sin embargo el que no se ha visto es el tesorero y dicen que ya hay una persona en su lugar, lo cual aún no ha sido expuesto por el alcalde o el secretario del Ayuntamiento.