La carretera de la muerte

Por distintas razones tuve que recorrer 500 de los 650 kilómetros de la carretera federal 15 “cuatro carriles” que atraviesa de manera vertical la geografía de Sonora, y debo decir que quienes están encargados del proceso de modernización y reconstrucción son unos irresponsables que tienen la culpa de la mayor parte de los accidentes que han venido ocurriendo en esa rúa.

Mire, no es posible lo que está ocurriendo ahí, con una obra de infraestructura en desarrollo, que seguramente una vez que concluya tendrá una importancia vital para el Estado, sin embargo mientras dura el proceso, esa vía está convertida en un verdadero problema, un obstáculo para el desarrollo, un desincentivo para la inversión y el turismo, y una trampa mortal para los conductores.

Durante el periodo de vacaciones de diciembre, el aforo vehicular tanto de paisanos que llegaron de visita de los Estados Unidos, como de los sonorenses que por razones de trabajo o turismo debemos utilizar la carretera, rebasó totalmente la capacidad, y seguramente usted leyó que por algunos días se hacían hasta 6 horas manejando de Hermosillo hasta Ciudad Obregón y que hay quienes debieron manejar por 5 horas o más para llegar a Nogales.

Una obra de esa magnitud, en la que se están invirtiendo 17 mil millones de pesos, realmente debió ser planificada con mucho cuidado, extremando precauciones y señalamientos, para que los viajeros no cayeran en situaciones de riesgo, sin embargo quienes están en el centro Sonora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se han pasado de irresponsables y hasta tienen la desfachatez de echarle la culpa a los conductores que por su “imprudencia” (así lo dejó ver Javier Hernández Armenta) caen en situaciones de riesgo.

Personalmente me considero un conductor experimentado y capaz de manejar en las condiciones más extremas, tengo cientos de horas tras el volante y he realizado viajes en distancias de miles de kilómetros y debo decir que jamás me ha tocado ver una obra tan desorganizada y lenta, que para el caso de Sonora, ya lleva 5 años realizándose y simplemente no se ve ni cómo ni cuándo se pueda concluir.

Es más, me atrevo a decir que las empresas contratadas por el Gobierno Federal para realizar la obra, realmente están estafando a su cliente y están literalmente robándose, el dinero de los contribuyentes, con sus dilaciones y al ritmo que van yo no entiendo cómo es que la obra podrá terminarse para noviembre de este año como está previsto, pues la misma SCT ni siquiera la incluyó al arranque de este año entre sus prioridades, o en su paquete de inversiones y no la tiene contemplada como una obra a concluir, lo que me hace ver con claridad que no existen las intenciones de terminarla.

Y mire, el colmo es que las casetas de cuota siguen operando, contando los 74 pesos por peaje en 5 puntos del Estado, y 27 en los 2 libramientos que son paso obligado para los viajeros.

No me sorprende que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, le haya hecho un llamado de atención a Javier Hernández Armenta, señalándole que parece que la obra se está haciendo en burro, y acotando además que su Gobierno a un costo mucho menor (de 3 mil 600 millones de pesos) reparó y modernizó las carreteras alimentadoras de todo el Estado, en una extensión de 1 mil 700 kilómetros.

Es decir, la SCT no ha podido avanzar los 650 kilómetros de carretera a pesar de contar con todos los recursos del mundo para la obra y disponer de personal especializado, que se supone debería estar velando por la seguridad de los conductores.

Estoy seguro de que hay imprudencia de los conductores, que se ponen a rebasar donde no deben, o que le pasan la chancla con velocidades muy por encima de lo permitido, sin embargo también debo decir que todos los tramos que me tocó recorrer son un verdadero caos en cuanto a la señalización y un verdadero peligro, tanto que quisiera retar a Hernández Armenta y al personal a su servicio a que tomen el tramo de Nogales a Santa Ana de noche, o bien que manejen de Guaymas a Hermosillo después de la puesta de sol, para que entiendan esto que les digo, que la carretera es un verdadero peligro para la vida de las familias que se ven obligadas a usarla.

De Hermosillo a Cajeme yo conté 19 desviaciones, y de Hermosillo a Nogales otras 16, pero hay quienes me han dicho que en realidad el total de desviaciones suman 42, y debo decirle que cada una de ellas es más peligrosa que la anterior.

La verdad es que urge que se tomen cartas en el asunto, y que se nos hable con la verdad a los sonorenses, para que se establezca con claridad y se ponga un plazo perentorio al asunto de la finalización de la obra en la cuatro carriles, que como usted debe saber fue resultado de un compromiso que hizo el presidente Enrique Peña Nieto con los sonorenses, compromiso que a como van las cosas no veo cómo se pueda cumplir.

Mucho trabajo tiene por delante el personal de la SCT, pues su obligación es ofrecer una carretera que tenga condiciones mínimas de operación y seguridad para el viajero, y si realmente tienen planes de terminarla, tendrán que acelerar a fondo.

