Estable costo de gasolina: ONEXPO

Acompañará PROFECO a consumidores ante cualquier abuso

Demian Duarte y EL UNIVERSAL.-

Los precios de la gasolina seguirán sujetos a las reglas del mercado y no habrá cambios abruptos en la línea de costos, aseguró Luis Horacio Muñoz Santini, presidente de ONEXPO Sonora.

Dijo que la liberalización del mercado vigente para Sonora ha permitido la entrada de nuevas marcas, e incluso la importación de combustible, por lo que el mercado ya cambió y tendrá altibajos en los precios; sin embargo, no tendrá que ver el proceso con una política o un decreto gubernamental, sostuvo.

Muñoz Santini explicó que en la evolución del precio del hidrocarburo será muy importante la paridad peso-dólar, y también será muy importante el mercado spot del petróleo a nivel internacional.

Por su parte, Marcelo Meouchi indicó que con la liberación del precio de los combustibles, estos dependerán del comportamiento internacional del mercado, así como del tipo de cambio y de la competencia que se vaya incorporando al mercado nacional.

En el caso de la gasolina y del gas LP, ambos estarán sujetos a la estacionalidad y los inventarios internacionales de dichos productos, entre otros factores, aseguró.

En México hay una carga impositiva de más del 40 por ciento que impacta al costo del carburante, que se convierte así en un instrumento recaudatorio, con la desventaja de hacer al mercado mexicano menos competitivo, ya que los combustibles afectan a todo el sector productivo nacional.

En cuanto al gas LP, Meouchi Tirado apuntó que aunque no tiene un costo asociado a los impuestos tan grande como el de las gasolinas, depende en gran medida de la estacionalidad de los mercados internacionales, pues en invierno su precio tiende a incrementarse debido a una mayor demanda invernal en Estados Unidos.

Ante la libertad tarifaria en la venta de gasolina en el país, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) indicó que acompañará a los consumidores ante cualquier abuso, a fin de recibir las quejas cuando no se respeten los precios marcados en las bombas o no se despachen litros de a litro.

En entrevista, Rafael Gómez Ramón, director general de Quejas y Conciliación de la dependencia federal, indicó que es muy importante que el consumidor cheque que el precio que le están ofertando en la máquina despachadora corresponda con el cual le están vendiendo.

Indicó que si bien la PROFECO no interviene en la libertad tarifaria, las estaciones de servicio están obligadas a respetar que sean litros de a litro y que en eso hay cero tolerancia.

Gómez Ramón recomendó el uso de la aplicación Gasoapp, disponible en dispositivos Android o IOS para verificar precios e interponer denuncias.

Indicó que ante la Procuraduría se pueden interponer denuncias cuando el precio marcado no se respeta o cuando se despacha menor cantidad, “pero sólo si no se respetó el precio en la bomba, no respecto de alzas”.

Refirió que para interponer una queja ante el organismo es importante que el consumidor cuente con los datos de la estación de servicio, sí es posible fotos y la ubicación.

Finalmente, recordó que la PROFECO tiene de manera permanente programas de verificación para que sean litros de a litro en las estaciones.