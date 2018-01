Amaga Kim Jong a Trump

AGENCIAS.-

El líder de Corea del Norte Kim Jong Un aseguró que tiene “un botón nuclear en su escritorio en todo momento”. Alguien de su régimen mermado y hambreado podría informarle que yo también tengo un botón nuclear, pero es mucho más grande y poderoso que el suyo, ¡y mi botón funciona! respondió el presidente de Estados Unidos.

Donald Trump publicó el lunes por la tarde en Twitter una respuesta al comentario del líder de Corea del Norte, respecto a que hay un botón nuclear en el escritorio de Pyongyang y que estaba listo para utilizarlo contra Estados Unidos.

Las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos no han dejado de escalar en las últimas semanas y tal vez las hostilidades van más en aumento. Ésta no es la primera vez que ambas naciones tienen roces diplomáticos y parece que Donald Trump no tiene la misma paciencia que sus antecesores.