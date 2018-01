Venció plazo para emigrar a factura 3.3

Por: Demian Duarte

Si usted no emigró a la plataforma de facturación 3.3, todavía está a tiempo de hacerlo, sin embargo debe tener claro que no habrá oportunidad de que siga trabajando con del formato 3.2 mismo que caducó a la medianoche de ayer 31 de diciembre.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quienes no hayan hecho el cambio no podrán facturar y no podrán comprobar sus operaciones, mucho menos cobrar por sus servicios o venta de productos, de tal manera que lo más recomendable es hacer los cambios, que son relativamente sencillos a través de la plataforma de facturación en la que cada quien, sea persona física o moral trabaja.

De hecho lo más complicado es diseñar y aplicar el catálogo de productos y servicios que cada contribuyente ofrece, ya que existe un catálogo de más de 800 mil en base a las clasificaciones que tiene el mismo SAT.

Datos del SAT indican que entre 3.5 y 4 millones de contribuyentes emiten facturas cada mes, sin embargo hasta la primera quincena de diciembre sólo habían migrado a la nueva versión la mitad de personas físicas y morales.

En el país se emiten en promedio poco más de 6 mil millones de facturas al año, que significan 195 comprobantes enviados cada segundo.

El SAT sigue haciendo un llamado a las personas que no han hecho la emigración a que lo realicen, ya sea desde sus plataformas de facturación, desde la misma página del SAT, bien acudiendo para orientación a las oficinas de la Secretaría de Hacienda.

Actualmente el fisco en México está en el periodo de vacaciones de invierno, mismo que durará hasta el viernes 5 de diciembre, sin embargo hay guardias de fin de año en el que se ofrecen servicios con y sin cita.

Las citas disponibles son para tramitar la firma electrónica por primera vez o para efectos de renovación, además de recibir orientación fiscal (en este caso aplica para la nueva factura), además de trámites del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Para quienes desean acudir sin cita a las oficinas del SAT, que en Sonora dispone de módulos en Hermosillo, Nogales y Ciudad Obregón, los trámites disponibles son para generar contraseñas de acceso al sistema (en caso de que la haya olvidado o perdido) y para entrega de constancias.

El SAT a partir del 8 de enero trabajará en horario normal y ofrecerá una serie de pláticas y conferencias a fin de aclarar las dudas que pueda haber sobre la nueva factura 3.3