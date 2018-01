Para iniciar con fuerza el 2018

Por: Demian Duarte

El 2018 ya está aquí, llegó sin pedir permiso, aunque sí con muchos anuncios previos de lo que trae debajo del brazo, con retos y oportunidades, en donde todos tendremos la opción de hacerlo un año bueno o uno malo, todo depende de que decisiones tomemos. Ya sabe usted, el año arranca con situaciones que son inevitables, como las inminentes campañas políticas, las definiciones de candidatos y el aviso de que el 1 de julio tendremos elecciones presidenciales, de senadores y diputados federales en todo México, pero en casos como Sonora, también aprovecharemos la recta para elegir a los nuevos integrantes del Congreso del Estado y a 72 alcaldes. Ojalá tengamos tino.

La Reforma Fiscal en Estados Unidos, el TLC, las malas decisiones económicas del Gobierno, las alzas en precios, la cuesta de enero, el fin de las vacaciones (si es que las hubo) y las preocupaciones cotidianas, ya estarán de regreso también.

Encima, el año también arranca con la situación de las facturas 3.3 que ahora exige el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como obligatorias y que no es otra cosa que un nuevo apretón de tuercas para mejorar la eficiencia recaudatoria del fisco; al final del día, ese es su trabajo, así que si usted no ha hecho el trámite, le invito a que se dé tiempo, emigre a las nuevas facturas y busque ponerse al corriente. La verdad es que el personal del SAT es muy eficiente y amable en su trabajo, y aunque a nadie nos guste, la cuestión de pagar impuestos es inevitable. Ya decía con sabiduría Benjamín Franklin que es de las cosas ineludibles en la vida; eso y la muerte son obligatorios para todos.

Pero mire, más allá de esos temas que penden sobre nuestras cabezas como pendientes, le puedo decir que todos iniciamos el año con al menos cinco grandes temas de lo que quisiéramos y buscaremos tener la disciplina y las ganas de alcanzar nuestras metas, al menos en lo que seguramente está en nuestras manos.

Todos queremos salud, mejores finanzas personales, tener más tiempo para nosotros mismos y nuestras familias, lograr equilibrio entre el trabajo y el descanso y, en pocas palabras, vivir mejor.

Lo bueno de iniciar un nuevo ciclo de 365 días, es que todos esos objetivos son alcanzables. Mire, personalmente yo soy de esos que hacen su lista de propósitos de Año Nuevo, en donde suelo incluir un calendario con las carreras de maratón que pienso correr. Este año empezamos en Los Ángeles (18-03-18), los objetivos materiales que pretendo alcanzar, como comprar esto o aquello, los viajes que quiero hacer con mis hijas y mi esposa, cómo pretendo enfrentar ese asunto del trabajo (que es de lo que todos vivimos), qué pienso hacer para disfrutar más mi tiempo, y al final hago un sumario de todo ese rosario de cosas a fin de determinar si realmente todo eso que estoy pensando hacer me dará mejor calidad de vida.

A mí me ha funcionado. La verdad es que mis propósitos de Año Nuevo pasaron de ser meros buenos deseos, metas borrosas que jamás nadie se preocupa por cumplir, a objetivos medibles y cuantificables, que se basan en la lógica de una disciplina de hierro.

La explicación para esto es que hace casi siete años incorporé en mi vida un asunto que de verdad quisiera recomendar a todos ustedes, amables lectores, —aunque luego me digan que no ande haciendo esas recomendaciones— que es involucrar un poco o un mucho de ejercicio en sus días, en mi caso la disciplina ha sido correr.

Y la verdad es que correr ha cambiado mi vida. Comencé haciéndolo por salud (y sigo en esa tesitura); sin embargo, se ha convertido en principio y final de mis jornadas, me ha llevado a realizar viajes, a conocer gente nueva, a tener una vida mucho más ordenada, a diferenciar mis espacios de ocio personal de los de trabajo, a convivir más y mejor con mi familia, cumplir mis objetivos de manera mucho más clara, e incluso para servir de ejemplo para algunos amigos y otros desconocidos que están tan locos por correr como yo.

Todo esto me ha dado una enorme ganancia que es una salud de hierro y una mucho mayor calidad de vida, algo que la verdad es invaluable.

Tengo claro que correr no es para todos; no obstante, la idea es incorporar algo, un poco o un mucho, de actividad física para que usted poco a poco pueda ir modificando sus hábitos. Puede ser caminar, pasear al perro, andar en bicicleta, jugar algún deporte, nadar o lo que usted guste y mande, el chiste en esto es dejar atrás la vida sedentaria, que es origen de casi todos los males y de las enfermedades y entrarle con más gusto a la vida.

Medítelo. Antes que meterse de lleno a las preocupaciones del año que hoy inicia, piense un poco en usted mismo y en el tipo de vida que quiere llevar de hoy en adelante.

Dicho lo anterior, aprovecho para enviar a mis amables lectores un abrazo por el año que hoy inicia, espero que tengan fuerza, energía y muchos éxitos.

Correspondencia a [email protected]