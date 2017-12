Los Golden Globes se verán por TV de paga

Hip hop, un género que poco a poco va rompiendo estigmas Patricia de Murga plasma en sus “alecuijes” un mensaje de sabiduría La 75 entrega de los Golden Globes Awards se transmitirá por TV de paga El canal de paga TNT será uno de los medios que transmitirá en vivo la 75 entrega de los Golden Globes Awards, con comentarios y traducciones de Rafa Sarmiento, Ileana Rodríguez y César Cardozo.

El canal de paga TNT será uno de los medios que transmitirá en vivo la 75 entrega de los Golden Globes Awards, con comentarios y traducciones de Rafa Sarmiento, Ileana Rodríguez y César Cardozo, la premiación se celebrará el próximo domingo 7 de enero desde las 17:00 horas.

Esta entrega de los Golden Globe Awards será el reconocimiento a las películas, series y miniseries que destacaron en 2017, y a los actores y actrices que sobresalieron por sus cualidades interpretativas.

“The Shape of Water”, del cineasta mexicano Guillermo del Toro, es la máxima favorita en la categoría de cine, luego de obtener siete nominaciones, mientras que para Mejor Película Extranjera compite la cinta chilena “Una Mujer Fantástica”.

En televisión, destacan las seis nominaciones de la miniserie “Big Little Lies”, además de las postulaciones de las series “Feud: Bette and Joan”, “The Handmaid’s Tale” y “This is Us”.

La gran homenajeada de la noche será Oprah Winfrey, quien será distinguida con el premio especial Cecil B. De Mille, que celebra a los talentos que consiguieron importantes logros en la industria del cine y la TV.

La premiación comenzará en punto de las 18:00 horas, y aunque TNT ofrecerá la traducción para su audiencia, también dispone de la opción de SAP para quienes gusten verla en su idioma original.

Según un comunicado de prensa, la transmisión se podrá ver también mediante TNTGO (tntgo.tv) en “live streaming” y “catch up”.