Juego del Reencuentro del CBTIS 188

Por: Joel Luna

Con la organización de Samuel Ruiz y José Ramón Alcántar, ayer se desarrolló el Juego del Reencuentro de ex jugadores de la generación 1999 al 2012, además del equipo que representa actualmente al CBTIS 188 cuarto lugar nacional en el Sistema DGTI.

Desde muy temprano, jugadores y ex jugadores de la institución educativa de la colonia Russo Vogel se dieron cita a los campos del Deportivo Álvaro Obregón.

La convivencia fue de primer nivel, ya que ex jugadores y el actual equipo jugaron un partido, donde sobresalió el buen futbol.

Los organizadores de este reencuentro agradecieron a los asistentes y los invitaron a seguir estrechando lazos de amistad, y a continuar sintiéndose orgulloso de pertenecer y haber pertenecido a la institución educativa.