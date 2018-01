J.C. Ruiz

Ha corrido con velocidad, como si fuese sobre rieles o patines, una versión curiosa en relación con el precio de la gasolina. Refiérase a la disyuntiva que, según los lanzadores de dicha versión, tuvo enfrente el gobierno para determinar los mencionados aumentos que tienen todavía rumiando bilis ya verdes a los dueños de los coches.

Principalmente a los que usaban la gasolina Nova, la de precio más razonable. Esos trinan y patalean, pero nada pueden hacer.

Trancazo dado ni Dios lo quita.

Dicen, pues, que ante el peligro de una DEVALUACIÓN, se optó por subir la gasolina para recabar los millones de pesos necesarios.

Y ocurrió lo mismo que en el célebre cuento aquel del individuo al que asaltaron los yaquis, en épocas aciagas diciéndole:

-¡Tu vida o tu honra Yori!

Y no faltó el ingenuo baboso que todavía le preguntara:

-¿Y tú que elegiste compadre?

-¡Pos que no me ves aquí, vivito y coleando, compadre pendejo?.

