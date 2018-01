Feliz Año Nuevo

Por: David Vázquez

Iniciamos un año más, amigos carrereros, del cual esperamos sea próspero y mucho mejor que el pasado, pidiéndole a Dios nos conceda primeramente mucha salud, trabajo y sobre todo la paz en el mundo.

Recuerden que la familia es el mayor tesoro, por lo que les deseamos que este 2018 que traiga unión y amor en nuestras familias.

Asimismo, les deseamos dos cosas todo y nada. Que todo los haga felices y nada los haga sufrir.

Por lo tanto, mis amigos, los mejores augurios para este 2018 lleno de alegría para todos.

VÁMONOS A MASIACA

Continuando con los festejos del Año Nuevo, les recordamos que este día Carril San Miguel las Palmas de Masiaca nos presentará el tradicional evento, donde la carrera superestelar es la esperada final del Futurity Criollo del Sur de Sonora.

Dicha competencia la protagonizarán El Muñeco, de la cuadra Ejidos del Sur; La Princesa, de los Chichos, y La Soraya, de la cuadra Bahuises, tercia pactada a jugarse en 300 varas, señores, donde el potrillo es el amplio favorito para llevarse la victoria.

Pero no siempre los favoritos son los campeones, sino basta recordarles la edición del año anterior cuando El Indio se perfilaba para llevarse la corona, pero a la hora de la verdad El Tipirihuite fue el que sacó la casta y se llevó los aplausos y reconocimiento del respetable.

Y como la jugada es muy democrática, la cuadra Ejidos del Sur tendrá la revancha, por lo que volverán a medirse contra Los Chichos en la final.

De nueva cuenta son favoritos; tanto, que en las apuestas El Muñeco da blanco y deja a los dos, por lo que alrededor de las 5:00 de la tarde sabremos quién es el campeón de la edición dedicada a Don “Tavo” Quiroz.

FINAL DE CONSOLACIÓN

Esta vez se realizará la final de consolación, esto porque de la Calcuta quedaba “volando” un 10 por ciento, por lo que antes de jugarse la semifinal, Rubén Russo, organizador de la potrillada, cuestionó a los participantes sobre dicha competencia, donde todos aceptaron que se jugara.

Ese 10 por ciento es porque La Princesa no participó en la Calcuta, por lo que el 70 por ciento será para el ganador entre El Muñeco y La Soraya, el 20 por ciento será para el segundo, por lo que el 10 por ciento restante será para el ganador entre El Secreto y La Mojarra.

Cabe mencionar que dicho porcentaje no es para el dueño de El Secreto o La Mojarra, sino para el dueño de la Calcuta de dichos ejemplares, que según sabemos coincide con los dueños de los potrillos.

MÁS INFORMACIÓN

En más del programa de Masiaca, tenemos un esperado duelo entre yaquis y mayos, donde La Lady OXXO se medirá con La Lola en 225 metros, duelo donde la yegua de la Kay-Tento ofrece pescuezo de ventaja a ley de carrera.

Compromiso de pronósticos reservados, señores, primero que nada porque se trata de la campeona del certamen del 2015 ante la subcampeona del 2016.

Asimismo, tenemos que las dos yeguas han marcado tiempos similares, por lo que la competencia luce muy pareja.

Pero lo que más sabor le pone al amarre, es que se trata de carreras de mucha polémica, pues yaquis y mayos suelen brindarnos excelentes compromisos, ya que cada región dice tener las mejores bestias.

