Elabora cerveza artesanal en Navojoa

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Para Jorge Alberto González Brich, originario de la ciudad de Navojoa, el elaborar cerveza casera es un arte que va más allá de un negocio, como lo hacen las empresas transnacionales, que elaboran cerveza de manera industrial.

Desde hace cinco años crea su propia bebida de forma artesanal, actividad que cuenta inició con tres barriles hechizos conectados con mangueras y manómetros.

Agregó que el proceso de elaboración le lleva alrededor de ocho horas y 15 días su fermentación.

Jorge Alberto relató que “platicando con una amigo que vive en Villa del Carmen, me dijo: ‘Vamos a comprar cerveza’ y él andaba buscando una cerveza fuerte, pero no encontramos y me comentó que él elabora su propia cerveza y me dio curiosidad y de ahí empezó todo”.

Comentó que empezó a buscar recetas en internet y fue agarrando tips hasta animarse a prepararla; desde entonces hace 30 litros semanalmente y los comparte con sus amigos o familiares.

PROCESO

Lo que primero hace es el macerado, que consiste en llenar un recipiente con 30 litros de agua, le añade cinco kilos de malta de cebada y lo deja a 60 grados centígrados durante una hora para extraerle el azúcar.

Posteriormente hierve ese líquido por una hora, le aplica el lúpulo, que es el que se encarga de dar el amargor, sabor y aroma a la cerveza.

“Cuando pasa y ya bajaste temperatura, le conectamos una piedra que le está inyectando oxígeno al líquido para que cuando entre al fermentador, entre líquido oxigenado para que cuando le metamos la levadura, la levadura entre a su temperatura ambiente”, explicó Jorge Alberto.