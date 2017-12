“Cherry”, rey de los pobres; 50 años de servir a la gente

Por: Bernardino Galaviz

“Solito, sin que nadie me lo dijera, obedeciendo sólo los dictados de mi alma y la luz divina de Nuestro Señor Jesucristo, en 1967 desde este hogar, el mismo que he tenido desde hace cinco décadas, inicié el arduo trabajo de ayudar a los demás, indistintamente de edades, sexo y condición social de existencia fronteras, regionalismos, pasiones, ideologías, partidos políticos; aun sin ningún cinco en la bolsa, no he cesado de darle el auxilio a quien ha acudido a mi casa en busca de ayuda”, declaró Eugenio Leyva García, mejor conocido como “Cherry” o “El Rey de los Pobres”.

A los 28 años, muy joven aún, le dieron mucha tristeza los abusos que se cometían en los hospitales de aquel tiempo. “Desde entonces entré al rodadero, el camino de sufrir por los demás, sacrificio que ha consistido en aguantar burlas, desprecios y ofensas, al calificarme mucha gente como un ‘rata’, ‘vividor’, ‘huevón, ponte a trabajar’, ‘agarra la pala’, expresaban en mi contra”, señaló.

Otros más aseveraban que tenía cheque del Gobierno, que el Ayuntamiento le sostenía y que además, sobre todo durante las últimas décadas “han llegado a asegurar que cuento con Prospera, Oportunidades y 60 y Más, siendo que de esos programas de Gobierno no recibo ni un cinco, sólo de la gente que generosamente ha contribuido para que continúe ayudando a más gente.

Con gran satisfacción informó que sólo tiene el compromiso de informar con cuentas claras al Gran Creador del Universo, a quien debo todo, incluyendo la gran solidaridad de hermanos de Costa Rica, Cuba, Florida, Texas, Los Ángeles, Phoenix, Tucson, Ensenada, Cabo San Lucas, La Paz y los municipios del norte de Sinaloa”.

“Este ha sido mi trabajo: Vivir para servir, conforme el don divino; ayudar a la gente sin mirar a quien, como un soldado de Dios, que sobrepasando la falta de dinero, enfermedades, no he dejado de ser solidario con el prójimo. Con curaciones a niños, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres de todas las edades, de la Región del Mayo, el norte de Sinaloa, las dos Baja, Costa Rica, Cuba y Estados Unidos, que han llegado hasta este mi humilde hogar en busca de alivio”.

En su larga travesía de cinco décadas, ha recibido atención con resultados positivos personas con labio leporino, leucemia, cáncer, hipertensos, Alzheimer, paralíticos, débiles visuales, diabéticos, con cirrosis hepática, infecciones en los riñones, úlceras estomacales y hiatales, hemorroides, jorobados, Parkinson, sidosos, con afecciones congénitas, niños, de la tercera edad y mujeres abandonadas, a todos absolutamente todos, en alrededor de 45 mil personas han recibido atención médica y económica, suficiente para salir adelante, sanos y salvos, destacó “El Rey de los Pobres”.