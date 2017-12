Cae demanda de taxis

Por: Francisco Minjares

Hasta en un 85 por ciento ha caído la demanda de viajes de taxis en Ciudad Obregón, tras la entrada de la empresa UBER y personas físicas que brindan sus servicios en carros particulares, informó Enriqueta Rodríguez.

La presidenta de la Asociación de Auténticos Taxistas de Cajeme, dijo que los más de 500 trabajadores del sector que aglomera ese organismo se vieron afectados con la entrada de la empresa UBER y ahora con particulares que están saliendo en sus propios vehículos y repartiendo tarjetas para llevar y traer a las personas sin ningún permiso.

“Estas personas no tienen ningún permiso, no tienen ninguna empresa que los respalde, son particulares que salen en sus carros, no hay un conteo y la autoridad no está haciendo nada; primero fue UBER y ahora esto”, indicó.