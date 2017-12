QC 1226 XIV Festival de las Artes y Cultura Tetabiakte en Cajeme

Por: Francisco Sánchez López

Fue un placer emocional el asistir a la versión XIV de este festival organizado por la asociación civil Cajeme 2020, presidida por el ingeniero Guillermo Pineda, su esposa Marina Robinson Bours y el séquito de colaboradores agremiados en el año 2003, elevado a la categoría de festival oficial del Municipio de Cajeme por trámites de la socióloga Trinidad Ruiz ante Cabildo del H. Ayuntamiento en el año 2012, siendo titular de la Dirección de Cultura de Cajeme.

La Plaza Cívica Álvaro Obregón fue el espacio urbano ideal para este festejo conmemorativo a la constitución del Municipio de Cajeme, el 30 de noviembre de 1927, compuesto por el escenario principal a un lado de la estructura tubular modernista porque el arquitecto que la diseñó no consideró la altura ni el montaje de estrados desmontables para espectáculos artísticos y dancísticos, iniciados por el grupo de Isaac Montijo y los Buayums con un repertorio de musical regional en lengua mayo de Huatabampo. En lo particular no se aprecia a adaptación rítmica de la canción Flor de Capomo por considerarla una aberración musical.

¡Bravo!, al espectáculo de danzas folclóricas presentado por el grupo de danza Achai mostrando una vez más ser de lo mejor que tenemos en Sonora, seguidos por el gran concierto de rock and roll ochentero Khafra Sinfónico con el vocalista Pascual Meza acompañado por la Orquesta Filarmónica de Sonora. Al grupo Rog Lop de música versátil y bailables con variadas coreografías por encantadoras y hermosas bailarinas, y la participación del Quinteto Pitic de Hermosillo.

¡Bravo! Al maratón de danza cajemense mostrando al mundo cibernético y occidental que Cajeme es un pueblo de danzantes de todos los géneros, interpretando desde la Danza del Venado y Pajkolas hasta coreografías de ballet clásico por la Academia de Arte (las más hermosas en la localidad); danza folclórica de Veracruz, Jalisco, Michoacán y Sinaloa; norteña de Chihuahua y Nuevo León; de Jazz, contemporánea, árabe, polinesia, africana, reggaetón, hip hop y rap con melodías en Ingles que en muchos bailables era ver el vídeo Thriller de Michael Jackson y otros de la Urbi Culture surreal estadounidense. (Cultura Urbana)

¡Fantástico! Fue el observar desde las ancas de la escultura ecuestre del general Obregón el escenario principal atiborrado por unos 250 integrantes de los 21 grupos participantes el día dedicado a la danza, convirtiéndose en una fotografía del recuerdo histórica en los anales del cronista del Municipio.

Placentero fue escuchar sentado en la banqueta del Palacio Municipal el gran concierto de rock and roll ofrecido por cinco bandas de Hermosillo y locales, porque el espíritu sesentero necesitaba este aliciente emocional, al recordar aquellos magníficos conciertos de rock californiano en las ciudades de San Francisco, Los Ángeles, San Diego y Guadalajara.

La Medalla al Cajemense Distinguido 2017 fue designada al sacerdote Rogelio López, recién fallecido, por su trayectoria religiosa y social entre la sociedad sonorense ultra conservadora católica que no lee a Federico Nietzsche. ¡Enhorabuena! para el sacerdote pero debió de dársele en vida para su disfrute.

En el Pabellón Cultural se montó una muestra de pintura por integrantes del Taller de Arte Joven auspiciado por la artista Cristina Pérez Valenzuela, destacando la obra Mujer de cuarzo rosa por José Antonio Ortega Vergara y María Félix, de Betty García.

La cultura Yoreme estuvo presente en los puestos de mascaras chapayecas, tambores de cuero, huaraches originales de las artesanías Mayo del pueblo de Masiaca en venta por el señor Benjamín Zazueta y vestidos y blusas bordadas a mano con flores de intenso colorido e influencia cultural Maya de la península de Yucatán usadas por la mujer yaqui. Venta de libros, de bisutería urbana local por Silvia Solís de Ballesteros y demás parafernalia hecha en la ciudad por jóvenes.

El arte folclórico de juguetes de madera y artículos variados artesanales del sur mexicano de Rubén Juárez atendido por la encantadora y bella estudiante de preparatoria Estefanía Calvario Juárez posando en los sitos anteriores. Juguetes ya históricos porque la niñez culturizada en juegos digitales ya no los disfruta.

¡Qué sabrosos burritos!, de carne con chile, de picadillo o frijoles envueltos en exquisitas tortillas sobaqueras de harina acompañados con una taza de café se degustaron en la cocina atendida por la simpática promotora cultura de Tórim, Chayito Hernández Urzúa y demás señoras yaquis, bajo los árboles debido a que el presupuesto no alcanzó para levantar dos ramadas de horcones y carrizo de seis mil pesos en el Pabellón Étnico.

Apetitosos platillos regionales que deberían de incluirse en el menú para la candidatura de nuestra ciudad a ser Ciudad Creativa en la categoría de Gastronomía Mexicana y dar más importancia a esta cultura de los pueblos de América porque al fin y al cabo estas tierras era de la tribu Yaqui.

Durante la ceremonia de clausura nos sorprendió la tesitura vocal de Sergio Inzunza en especial coreografía de las generaciones que ha participado en la historia del grupo Rog Lop, junto al magnífico juego pirotécnico multicolores surcando el cielo nocturnal de Cajeme tirados desde la azotea del Palacio Municipal, interrumpiendo el sueño de las palomas anidadas en las ventanas de la Sala de Cabildo, y celebrado con supremo júbilo por el público asistente.

En fin, este festival Tetabiakte fue un gran éxito por su entretenimiento gratuito, la calidad artística interpretativa de todos los participantes y la asistencia diaria de personas de todas las edades y clase media la mayoría que abarrotó los cientos de sillas o estuvieron parados como estatuas bajo los árboles, porque no se vieron la clase adinerada de la Zona Norte por ser cultos sólo en Tucson, ni la clase pobre de las colonias del sur y periferia a pesar de que el rap de la Colonia 401 es reconocido a nivel nacional. ¡Enhorabuena! ¡Feliz Año Cajeme!