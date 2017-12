Por: David Cibrián Santacruz

Tronar zancudos no era un juego peligroso; al menos, mientras algún anófeles no llegara con su hembra, de quien ya se aseguraba que era transmisora del paludismo, la diversiçon seguía siendo inofensiva… êro Toñilo Guzmán, Juan Estrada y David, vaya que tenían inventiva.

En esta otra mala ocurrencia, ya andaban entre los ocho y nueve años de edad; el río crecido todavía se mostraba como una limitante para las osadías que pudieran tener; tenían a su favor eso sí, que podían bañarse desnudos en el agua turbia,sin que nadie se molestara; y que después de todo, la misma naturaleza física les ponía coto.

El año que corría pudo ser 1959 ó 1960.

-¡¡Tengo una idea!!- se oyó decir.

En el cine Nayarit proyectaban películas de acción, en donde Santo el Enmascarado de Plata era el bueno; y, para que él fuera el bueno, era claro que hacían falta los malos.

-¡¡Juguemos a Santo contra las momias!!

Los tres amigos se miraron. Se hizo el silencio.

¿Cómo podían jugar a aquello, donde los moscos hacían su aquelarre todos los días, y donde el río crecido, pero bajo en esos días, eran los únicos elementos disponibles?… ¡Se necesitaba arena para disfrazarse!

-¡Yo soy la momia!- gritó Juan sin dar explicaciones, mientras corría hacia la desembocadura del arroyo Cagón.

Tal vez ahora ya no se use “ir a la orilla” y el viejo arroyo ya nho merezca ser llamado Cagón, pero en aquel tiempo era una letrina pública durante todo el año… y en El Venado del que se habla, todavía se estaba lavando el cauce.

¿Quién de los otros dos chiquillos sería El Santo?

¿Quién de los otros dos chiquillos sería la otra momia?

El fango donde metieron los pies se veía negro, olía a podrido y echaba pompas acedas que reventaban, en cuanto salían a la superficie del agua.

Sí, el lodo llegaba arriba de las rodillas, el agua les bañaba los genitales… pero eso le daría más realismo a la caracterización de los actores, los cuales lucharían y se moverían lentos.

Juan, sin pensarlo dos veces, metió las manos al fango, se embradurnó la parte del cuerpo que pudo y, al respirar tan de cerca la pudrición, arrugó la cara y movió la cabeza, pero eso no lo intimidó ni fue impedimento para que se echara un clavado.

Los amigos rieron por la ocurrencia. Y todavia aplaudieron, cuando el artista enterrado de cabeza, comenzó a mover los pies con desesperación…

¡Qué bien actuaba Juan para espantar al Santo!

De pronto un hombre se echó al agua con todo y ropa, corriendo, y rescató a la momia a la vez que muy enojado profería palabras altisonantes:

-¡Pendejos!… ¿Qué no ven de dónde viene esta porquería?… ¡Lárguense a la chingada!… ¡Vamos, vamos!

Asi terminó el juego de las momias, sin que los amigos descubrieran la razón del enojo de aquel hombre, el cual en realidad había salvado la vida de Juan…

Se sabe que Gabino, hermano de Juan, también se echaba clavados en la desembocadura del arroyo que ya mencionamos. Sólo que lo hacía por necesidad; bueno… después de que un vecino mal intencionado le aconsejó bañarse en aqulla porquería, si quería curarse la alopecia que padecía.