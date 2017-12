No cabe duda señores…

… que cuando hay desquite ni quien se pique, pues en lo que fue la tradicional reunión de carrereros en el restaurante Naked Fish de Chilo Gómez, rápidamente se concretó la carrera estelar para el próximo evento de Carril San Isidro.

NAKED FISH… El mejor sport bar de la ciudad. Cuenta con sabrosos mariscos frescos y cocinados, además de deliciosos sushis, cortes finos y gran variedad de platillos. Allende esquina con Colima. Reservaciones 169-66-30.

Se trata del desquite que le concede El Regino a El Regalo Caro, pues ahora estos dos caballones se medirán en 150 metros, distancia donde el zaino le ofrece faja de ventaja al alazán de los Rabicanos con la condición de que las puertas se abrirán a los 10 segundos.

Esto indica señores que los Rabicanos no quedaron conformes con el resultado de la carrera anterior, por lo que buscarán sacarse la espina, sobre todo ahora que El Regino ofrece faja.

Cabe mencionar que la gente de la cuadra San Isidro piensa lo contrario, pues confían en que su caballo volverá a dominar a su adversario y apuntarse su segunda victoria en el sur de Sonora.

FARMACIA SAN MARTÍN CABALLERO, donde encontrará todo para su caballo en medicamentos y accesorios. Cajeme y Jalisco. Tel: 413-02-47.

Pero eso no fue todo señores, pues en un instante el menor de los Rabicanos amarró a El Felino con El Peladito, compromiso que se jugará en 150 metros para el siguiente evento de San Isidro que está programado para el 28 de enero.

Rápidamente el amarre se dio a conocer en los diversos grupos de whatsapp, donde los seguidores de El Peladito le dieron su voto de confianza y por consiguiente lo colocaron como favorito.

Este amarre es de pronósticos reservados señores, pues 150 metros es una distancia en la que no se permiten errores, por lo que El Felino no debe de hacer el “chivito” que normalmente hace al salir de las trampas, porque de lo contrario El Peladito no le perdonará esa falla.

El resto del cartel para el 28 de enero es el siguiente:

El Cero Miedo Vs. La Lucero en 150 metros.

El Gitano Vs. El Pcpii en 275 metros.

Más información

En otro orden de ideas tenemos que El Taste Guadalupe tendrá evento esta tarde en Tesia, donde la organización del inmueble sigue buscando dos o tres carreras de renombre para que el programa se ponga más atractivo.

GNX HORSE. Nutracéuticos Especializados para caballos, suplementos vitamínicos y minerales. Encuéntrelos en la farmacia San Martín Caballero.

Según nos han informado los organizadores del taste de Tesia, la idea era concretar un paquete de carreras con caballada del Valle del Yaqui con visitas pagadas en Carril San Isidro.

Los ejemplares disponibles por los Mayos son El Compadre, El Menso y La Chivuqueña, quienes invitaban a jugar a caballada de la percha San Judas Tadeo como El Bambino, El Mexicano y La Soñadora.

El detalle fue que tanto La Soñadora como El Mexicano vieron acción en el Clásico Navideño, por lo que es casi imposible que las bestias de Javier Zamora se animen a jugar este día en Tesia.

Más retos

Continuando con caballada que quiere jugar para el siguiente evento del “Majestuoso” tenemos que El Medio Taco espera respuesta por parte de El RA, quien no ha resuelto si le da la revancha o no.

Por su parte La Reyna le pide faja a La Ivanna para jugar una vacilada, pero hasta donde sabemos el popular Ronco sí le juega a la mora de Panchito Avilés pero de parejo.

Asimismo tenemos que El Bambino invita a jugar a El Medio Taco y a La Julieta, por lo que en un descuido podría concretarse una tercia o hasta cuarteta con El RA, solo es cuestión que sus dueños se pongan de acuerdo.

Hasta mañana.