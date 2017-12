Motivó diplomático pesquisa de FBI sobre Rusia

AGENCIAS.-

Una revelación hecha a un diplomático australiano por el ex asesor de Donald Trump, George Papadopoulos, pesó en la decisión de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para investigar la supuesta injerencia de Rusia en las pasadas elecciones estadounidenses, reveló The New York Times.

El diario, que citó a fuentes oficiales cercanas a los hechos, señaló que en mayo de 2016, Papadopoulos, entonces asesor de política exterior de la campaña de Trump, se reunió en un bar de Londres con un diplomático australiano, a quien le comentó que Rusia tenía información comprometedora sobre la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

“Exactamente qué tanto dijo Papadopoulos esa noche en el bar Kensington Wine Rooms, al diplomático australiano Alexander Downer, no está claro”, apuntó el diario en una parte de su nota, que cita como fuentes a cuatro funcionarios y ex funcionarios tanto estadounidenses como extranjeros.

La nueva información parece contradecir la desestimación de la campaña de Trump, que aseguró que Papadopoulos no fue alguien de importancia dentro del equipo presidencial, poco después que éste se declaró culpable de mentir al FBI, en un aparente acuerdo con la fiscalía especial.

De igual modo, la revelación parece echar abajo la teoría del propio presidente y sus aliados, según la cual, un expediente sobre el mandatario, cuya autenticidad ha sido cuestionada, fue lo que motivó la investigación, a cargo del fiscal Robert Mueller.