Por: Chava Navarrete Frías

Las veredas son arrugas que se van perdiendo en el monte, recorriendo el crepúsculo de la tarde, hasta que el día se hace viejo y se sientan sobre los últimos rayos de luz que agoniza, cansado de repartir luz y soplar sobre los oscuros nubarrones que no permiten ver las huellas que dejaste sobre ellas.

Las veredas guardan las penas y las nostalgias del labrador de sueños. Son las hijas del silencio que corta el aliento del tiempo, para deslizarse suavemente sobre el filo de una hoja de maíz a doble filo armadas.

Las veredas son alientos de otros tiempos. Son senderos de rumbos entrelazados, tanto para el que viene, como para el que va. Donde se alimenta la noche de una legión de fantasmas que se niegan a dormir. Son cenizas de estrellas fugaces que se inmolaron a sí mismas y que se quedaron prendidas dentro del aliento de las golondrinas.

Las veredas despiertan cada noche, se encienden como faros en la oscuridad, para indicarte el camino de regreso.

Las veredas se niegan a desaparecer, porque aunque no las veas, sabes que allí están.

Las veredas no están donde dejaste las llevas prendidas al alma, porque son surcos hechos de lágrimas cristalizadas prendidas a la solapas de tu camisa con lo que se cubre el amor.