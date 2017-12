La fiesta grande de la noche vieja

Por: Alejandro Mungarro Daniels

Esta noche marcara la historia-dice Alejandro Méndez- y luego agrega: _Yo brindo por el bienestar y el progreso de Cajeme-.

En ese brindis hay halagos para la Revolución, la Revolución que para muchos ya había terminado y para otros estaba presente, los brindis y los halagos son también para los generales victoriosos.

Las damas de la sociedad lucen las mejores galas, entre ellas Susana, la esposa de Emilio Manzanilla.

Emilio le dice: Esta noche pasara a la historia Susana y le recalca:

Acuérdate Susana de aquellas noches cuando nos sentábamos a contemplar las estrellas, cuando no teníamos más cosa que hacer que contemplar las estrellas del cielo, a contemplar las constelaciones, la osa mayor, la osa menor, el carro, el camino de San Miguelito, cuando te decía que las noches y los días de ver los llanos largos y grandes se terminarían. Mira, Susana, tú fuiste paciente conmigo: Aquí empieza otra historia.

La euforia de Emilio es grande, manifiesta, le ha tocado en suerte formar parte de la elite política que ahí ha nacido y bien cuidada duraría toda la vida. Como le decía Susana a Emilio cuando trabaja en la estación.

Esto viene de los genérales Susana. _Le vuelve a decir Emilio_ y los generales vienen de la revolución, ellos estuvieron en ella por muchos años.

La revolución también se hizo en el tren Emilio, -le dice Susana-, acuérdate cuando pasaban estos generales en el tren y tú le dabas a beber agua a las máquinas y a la gente que venía con los generales y a la caballada que a veces traían con ellos.

Son tiempos viejos Susana,- le recalca Emilio- ahora es la noche última del año viejo. Vamos a contagiarnos de entusiasmo, mira, un día de estos me presentaran a los generales. Por lo pronto de aquellos llanos donde empezamos a vivir ya van quedando solo los recuerdos, ahora es ciudad y luego queriendo cambiar de tema le señala con la mirada _Mira Susana, aquel hombre es el primer presidente municipal de Cajeme, es mi amigo. Luego le dice, también los que van a estar con él en la presidencia son mis amigos, ahí estará Ignacio Gaxiola, el es socio del General, el otro que está a su lado es Ignacio Mondacaa, todos dicen que será el que quede en lugar de mi amigo Ignacio Ruiz cuando el salga, será con el tiempo también presidente. También esta Flavio Borquez, en las pláticas que tenemos siempre se ha dicho, desde antes que se formara la presidencia que todos ellos serán los presidentes de este municipio, cada uno en su momento. Pero eso es asunto de los generales, ellos saben cómo se hacen las cosas. Por algo ganaron la Revolución.

Hay que tener confianza Susana, todos ellos son gente del general mayor. Y Yo ya soy gente de ellos.

Luego le sigue explicando-Mira-El que va a ser presidente de mañana en adelante, es el que hasta hoy es comisario de este pueblo, tú ya lo has visto varias veces, todos son gente del general y el general es de los que ganaron la Revolución. Acuérdate que también fue presidente de México, el hará que este pueblo crezca y crezca, ya vez como a avanzado y avanzará más cuando él sea de nuevo presidente de la República, Porque todos dicen que será otra vez presidente.

Emilio toma dos copas de vino y una le da a su esposa y le dice: Vamos a brindar primero tu y yo Susana, brindemos por el final de este año viejo de 1927, por el final de este pueblo como comisaria y por el año nuevo que empieza en unos minutos, 1928.

Con el año nuevo viene el nuevo municipio, Susana. ¿Recuerda que te decía que el tren traería progreso?.

Susana brindó también y en una entrecerrada de ojos miró dos décadas de ayer, en ese breve tiempo recordó todo lo que en aquel tiempo había visto y vivido, El llano grande que desaparecía de poco a poco, el principio del tren, el tren lleno de indios yaquis que tuvieron que ir a morir muy lejos de su tierra. Pero alcanzó también a mirar unas nubes bajas que se cernían en el horizonte y luego alcanzó a ver que esas nubes a todos los envolverían en tormentas.

Nadie vió lo que ella miraba; en todo a su alrededor había alegría, música baile, gritos, brindis.

Luego un montón de voces se juntaron en un solo grito;

El grito decía: Feliz año nuevo 1928.