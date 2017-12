¡Gracias querido cine!

Por: Adolfo G. Riande

Ciudad de México 1896

Es obvio que me falta muchísimo tiempo para nacer; es más, faltan dos años para que nazca mi abuela, Doña Isaura Camarillo, y claro, otros tantos para que nazca mi madre, y otro buen tiempo para que conozca a mi padre.

Mientras tanto, arriba del local de la droguería “Plateros”, en el número 9 de la segunda calle de Plateros, los emisarios de Augusto y Luis Lumiére exhiben vistas de un fenómeno al que llaman simplemente “cinematógrafo”. Exhiben una docena de vistas por la módica cantidad de un peso.

Es apenas el jueves 27 de agosto, y los gustos del público mexicano comenzaban a cambiar.

Ciudad de México

1955

Después de haberme caído escaleras abajo, por andar azuzando a un perro, mi madre me llevó al Cinema Palacio Chino, y sólo recuerdo las escenas de una ballena destazada y sangre por toda la pantalla.

Veracruz

1957

Mis hermanas me llevaban al Cine Variedades; me compraban mis palomitas y mi “lucky cola”. Ahí empecé a enamorarme de las escenas. Como a mis hermanas les encantaba el platinado Jeff Chandler en “Proa al sol” (Pevney, 56), creo que vi esta película como tres domingos seguidos de matinée. Cabe señalar, también, que el gusto de mis hermanas por el otoñal galán Rossano Brazzi, permitió que tuviera que afletarme a ver “La Leyenda de los perdidos” (Bonnard, 57)por varias semanas.

Veracruz

1958

La pasión cinéfila de mi hermana Sonia hizo que yo viera “La Mancha Voraz” (Yeaworth y Dougthen, 58) hasta el cansancio. No sé, pero a mi hermana del alma, le encantaba contarme las películas todo el tiempo. No me desagradaba; es más, creo que mi cinefilia en gran parte se la debo a ella, sin duda alguna. Y no sé, sin mi afición a los tacos de cochinita pibil y a la horchata también.

Veracruz

1959

Mi hermano Antonio me convenció un buen día entre semana para que me fuera de “pinta”. Y ahí estamos en la galería del “Díaz Mirón” para ver una película de beisbol con ¡Beto Ávila!, no recuerdo el título, pero la trama era algo así como una pomada mágica que al untársela a la pelota, hacía que esta evadiera la madera del bat y ¡produjera strikes!

Xalapa,Ver.

1960

Mi madre Josefina tenía que salir a viajar fuera de Xalapa, así que le dejaba el dinero de la semana a Nico, una de mis hermanas mayores, quien, como hábil administradora, nos proponía al resto de la familia, lo siguiente: ¿qué les parece si dejamos de comer un día y nos vamos al cine? No había mucha discusión sobre la propuesta. De esta manera, “Baile mi rey” (Rodríguez, 51) con el inolvidable “Resortes”, se convirtió en una de mis favoritas.

Xalapa

1961

Mi hermano José Luis consiguió un modesto trabajo que consistía en llevar los volantes de la cartelera del cine. Así es que ni tarde ni perezosos, llegábamos a la imprenta, nos hacían nuestros bultos y enfilábamos rumbo al Cine Variedades. En esa rutina, sin mentir ni exagerar, creo haber visto unas ¡diez veces! “Los últimos días de Pompeya” (Bonnard y Sergio Leone, sin créditos. 59) con el fortachón Steve Reeves. Y no exagero lo de diez veces, pues a veces nos quedábamos a ver nuevamente la película. ¡Qué mortificación, la tarea podía esperar!

Veracruz

1972

La magia del cine hizo que mi primo Luis y yo hiciéramos una cola interminable para poder ver “El Padrino” (Coppola, 72 ) y otras tantas interminables colas para ver “Love Story” (Hiller, 70) y “El Exorcista” (Friedkin, 73).

Cd. Obregón, Son.

1977

Entre gritos y apretones de mano, “Carrie” (De Palma, 76) se encargó de alejarme de la soltería cinematográfica.

Lucca, Italia

1984

Como parte de mi experiencia de andar de involuntario trotamundos, todavía me parece verme en la sala de cine de esta pequeña ciudad italiana para ver la versión completa y sin censura de “Era una vez en América” (Leone, 84), donde cabe destacar que el cine permitía sólo el acceso a la función exactamente a la hora fijada, además de que ¡no había dulcería! Y dado que la película de Leone es de casi 4 horas, pues había pequeños intermedios para que el público saliera a fumar y estirar las piernas.

Cd. Obregón, Son.

1989

Nada como una tarde de cine, con la familia, para deleitarnos con las peripecias del robot de “Corto Circuito 2” (Johnson, 88) y “Los Cazafantasmas 2” (Reitman, 89), y claro parte de la trilogía de Spielberg y su mítico Indiana Jones.

Cd. Obregón, Son.

2015

Y hoy que el embate de otros medios trata de ganarte terreno, a ti parece no preocuparte, y tranquilamente arribas a tu cumpleaños número 120.Larga vida, querido cine, querido entretenimiento, que como están las cosas, ¡seguramente habrás de enterrarnos a todos!