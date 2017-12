Golondrina común

Profr. Juan Vidal Castillo

Es una de las aves más conocidas popularmente y de las mejor estudiadas. Ha sido claves para desentrañar aspectos de la migración, de la selección sexual y de la reproducción en las aves. Por su proximidad al hombre forma parte de la cultura popular y su llegada cada vez más temprana como consecuencia del cambio climático, se considera anuncio de la primavera. A pesar de su abundancia se trata de una especie en declive, sobre todo por culpa de los cambios en el medio rural y de las políticas y técnicas agrarias. Tradicionalmente los marineros se tatuaban para llevar un “registro” de sus vivencias en el mar, esta práctica terminó desarrollando una serie de iconos y lenguajes propios que han dado lugar a los diseños clásicos que todos conocemos, uno de los tatuajes más comunes entre los que surcaban los mares era el diseño de golondrina y entre los antiguos egipcios estaba consagrada a la diosa Isis, divinidad de la luz.

La sabiduría popular le atribuye un simbolismo benéfico y por lo general casi todos los pueblos de todos los tiempos han mantenido la creencia en los buenos augurios.

Lo cierto es que es un ave delicada, grácil y aerodinámica, de color negro, con reflejos azules metálicos por arriba y blancos crema en las partes inferiores. Tiene la frente y la garganta rojas y un collar negro. Las alas, largas y apuntadas, muestran tonos blancos en la parte inferior delantera, su cola muy larga y ahorquillada es de color negro, con pequeños óvalos blancos cuando la extiende, posee patas cortas sin emplumar, boca muy ancha y pico corto, plano y negro.

Llega a sus lugares de cría en la reserva ecológica Sierra de Álamos Río Cuchujaquidurante los inicios de la primavera después de recorrer 12.000 km con una velocidad máxima de 100 km/h y se va al empezar del otoño procurando climas más benignos y mayor abundancia de alimentos por lo que sus hábitos son migratorios.

Su vasta área de distribución y enorme población implican que la especie se encuentra fuera de peligro de extinción, aunque pueda haber decrecimientos poblacionales locales debido a amenazas específicas y utiliza estructuras construidas por el ser humano para reproducirse y que en consecuencia se ha diseminado con la expansión humana.

Macho adulto: Mide entre 17 y 19 cm de longitud incluyendo los 2 a 7 cm de las plumas externas de la cola. Tiene una envergadura de entre 32 y 34.5 cm y pesa entre 16 y 22 gramos, su parte superior es azul metálico y su frente, barbilla y garganta, rojizos; Una gruesa franja azul oscuro separa la garganta del pecho y abdomen blancuzco y las plumas externas de la cola son alargadas, lo que le brinda el distintivo aspecto profundamente ahorquillado de las golondrinas. Presenta una línea de manchas blancas a lo largo del extremo externo de la parte superior de la cola.

La hembra: Es similar al macho, pero las plumas de la cola son más cortas, el azul de la parte superior y de la banda del pecho es menos lustroso y el pecho y abdomen son más pálidos. El juvenil es más marrón y exhibe una cara rojiza más pálida y partes inferiores más blancas; carece de las largas plumas de la cola de los adultos.

La distintiva combinación de su rostro rojizo y la banda pectoral azul facilitan la distinción entre la golondrina común adulta y otras especies.

Su canto es un quiebro de la voz que a menudo termina en un su-seer en el que la segunda nota es más alta que la primera si bien su altura tonal es decreciente. Las llamadas incluyen un witt o un witt-witt o un fuerte splee-plink cuando están exaltadas o cuando intentan ahuyentar depredadores de las cercanías del nido. Las llamadas de alarma incluyen un agudo siflitt para depredadores como los gatos y un flitt-flitt para aves de presa. Esta especie es bastante tranquila en sus cuarteles de invernada. La muda de las plumas de vuelo tiene lugar en los cuarteles de invernada, lo que dificulta la identificación subespecífica de los individuos en invierno. A diferencia de los vencejos (Apusapus), las golondrinas se pueden posar horizontalmente, ya que la longitud de sus patas les proporcionan un apoyo adecuado para iniciar el vuelo de nuevo desde el suelo.

Fue descrita como especie por Carlos Linneo en 1758 en la décima edición de su obra Systemanaturae bajo el nombre científico de Hirundo rustica.

Hirundo significa “golondrina” en latín; rusticus quiere decir “campestre”. Es la única de las especies del género Hirundo que se ha extendido a las Américas, siendo la mayoría de ellas nativa de África. Se alimenta típicamente a 7 u 8 metros por encima de aguas poco profundas o del suelo, a menudo siguiendo animales, humanos o maquinaria agrícola para atrapar los insectos ahuyentados, pero ocasionalmente captura sus presas de la superficie del agua, paredes o plantas y bebe rozando el agua de lagos o ríos en vuelo, se baña dando chapuzones en el agua por un instante mientras vuela y también es capaz de alimentar a sus polluelos mientras vuela.

Se reproduce generalmente entre mayo y agosto, pero esto varía mucho según el lugar. Puede reproducirse ya en la primera temporada reproductiva posterior a su nacimiento. Generalmente, las golondrinas jóvenes no depositan tantos huevos como las mayores.

Los machos regresan a las áreas de reproducción antes que las hembras y escogen un sitio para el nido que es anunciado a las hembras con un vuelo en círculo y una canción. También intentan atraerlas desplegando sus colas. Las hembras se sienten particularmente atraídas hacia los machos con alas y colas simétricas. Los machos que exhiben un mayor grado de simetría consiguen compañera más rápidamente que los asimétricos.

Anida típicamente en el interior de edificaciones accesibles como graneros y establos y debajo de puentes y embarcaderos. Antes de que hubiera abundancia de estructuras construidas por el ser humano, las golondrinas comunes anidaban sobre acantilados o en cuevas, pero esto es raro en la actualidad. El nido hecho con detenimiento en forma de taza es ubicado sobre una viga o contra una proyección vertical adecuada es construido por ambos miembros de la pareja, aunque más a menudo por la hembra, siendo recolectadas las bolitas de barro en sus picos y recubiertas con pasto, plumas, algas de agua dulce y marinas y otros materiales suaves. Pueden anidar en colonias en donde haya una suficiente cantidad de sitios de nidificación de alta calidad y, dentro de la colonia, cada pareja defiende un territorio alrededor del nido.

Las hembras depositan de dos a siete huevos ―por lo general, cuatro o cinco―, blancos con manchas rojizas. Los huevos miden 20 por 14 milímetros y pesan 1,9 gramos, de los que el 5% corresponden al cascarón. Normalmente crían dos nidadas por temporada.

LA GOLONDRINA Y LOS PÁJAROS

*Fábula infantil

Una golondrina había aprendido mucho en sus viajes (nada hay que enseñe tanto), preveía nuestro animalejo hasta las menores borrascas, y antes de que estallasen, las anunciaba a los marineros.

Sucedió que, al llegar la reserva ecológica Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui vio a un campesino que echaba el grano en los surcos. “No me gusta eso”, dijo a los otros pájaros. “Lástima me das. En cuanto a mí, no me asusta el peligro, porque sabré alejarme y vivir en cualquier parte. ¿Ves esa mano que echa la semilla al aire? Día vendrá y no está lejos, en que ha de ser vuestra perdición lo que va esparciendo. De ahí saldrán lazos y redes para atraparlos, utensilios y máquinas que serán para ustedes prisión o muerte. Conviene, pues, prosiguió la golondrina, que se coman esa semilla. Créanme.”

Los pajaritos se burlaron de ella: ¡Había tanto que comer en todas partes! Cuando verdearon los sembrados de Álamos, la golondrina les dijo: “Arranquen todas las yerbas que han nacido de esa malvada semilla o estarán perdidos”, pero los pájaros no quisieron hacerle caso.

Cuando el sembradío estuvo bien crecido: “¡Esto va mal! exclamó la golondrina: la mala semilla ha sazonado pronto, pero ya que no me han atendido antes cuando vean que está hecha la trilla y que los labradores libres ya del cuidado de la cosecha, harán la guerra a los pájaros tendiendo redes por todas partes, no vuelen de aquí para allá; permanezcan quietos en el nido o emigren a otros países: ¡imiten al pato o la garza! Pero la verdad es que no están preparadas para cruzar como nosotras los mares y los desiertos: lo mejor será que se escondan en los agujeros de alguna tapia. ”Los Pajaritos, cansados de oírla, comenzaron a charlar sin prestarle atención, y tal y como advirtió la golondrina, muchos fueron apresados.

Moraleja: Así nos sucede a todos: no atendemos más que a nuestros gustos; y no damos crédito al mal hasta que lo tenemos encima.

Para cerrar con este suplemento deseo decirles que ha sido desde fines del siglo XIX el modo en que a los mexicanos nos gusta vivir las despedidas con “Las golondrinas”, poema que por 1862 escribió Niceto Zamacois y que más tarde Narciso Serrare vestiría con una hermosa música que guardó la nostalgia que lo invadía al estar exiliado en Francia. Hoy 31 de Diciembre la despedida para el 2017 es inminente. Por las experiencias vividas durante estos 365 un nudo de nostalgia anticipada se atraviesa en la garganta y en muchos lugares este melancólico poema diluido en una música triste llegará a nuestros oídos despertando una dulce añoranza que muy probablemente nos hará soltar el llanto. Vendrán la cuenta regresiva, los abrazos y los buenos deseos; como consecuencia lógica el año que termina pasará a engrosar nuestro gran libro de recuerdos.

Amable lector: No podemos olvidar los errores que en este lapso de tiempo, pero de cada lección nos llenamos de sabiduría.

Desde este foro le deseo que la felicidad le aguarde en este año que comienza y los tiempos venideros a usted y a su sagrada familia!

BENDECIDO 2018!!!