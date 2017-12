AQUÍ… SAMAYS… SEGUIMOS…

Por: Gilberto Gárate

con el recorrido de los acontecimientos organizados por GRUPO SAMAYS en este año que está por concluir, y así llegamos a la gran serie campeonil que los equipos finalistas protagonizaban, el sorprendente LOTERÍAS D DIEGO y el YAQUIS VALLARTA, este equipo siempre en el umbral del éxito que estaba en su cuarta final consecutiva, aunque ahora se toparía con esta gente que al mando de ÓSCAR “KALÍN” FÉLIX buscarían lucirse a lo grande en su primera incursión en este beisbol promocional, así es que el LOTERÍAS D DIEGO rápidamente se agenció los dos primeros encuentros estando a solo uno del campeonato de esta sexta edición que, a decir de muchos, estaba superando las expectativas en cuanto a calidad beisbolística que se estaba viviendo. Y no era para menos, se estaba jugando buen beisbol de veteranos en la categoría Masters para jugadores de 50 años o más, y con gran sapiencia, repetimos, a decir de los conocedores que nunca perdieron el hilo de este torneo.

ASÍ es que rápidamente, con dos victorias y a una de coronarse, los del LOTERÍAS vieron cómo los del YAQUIS VALLARTA estaban vendiendo muy cara su derrota, y viniendo de atrás consiguió emparejarse y con par de victorias para también situarse a solo una de la conquista de ese banderín; es decir, estaba la gente del VALLARTA haciendo lo que un año antes el CARDENALES les habían hecho cuando, al obtener las dos primeras confrontaciones, CARDENALES vino de atrás y ganó los tres siguientes para arrebatarles ese campeonato. Pero eso era ya historia, aunque, creo yo, no lo olvidaban. Así es que la guerrilla de VÍCTOR SANDOVAL y LUIS QUIÑÓNEZ a punto estaba de lograr el truco y cobrar venganza, pero también los del LOTERÍAS D DIEGO querían a toda costa ese campeonato, que tanto esfuerzo les había costado en esa extenuante temporada, así es que llegan al quinto juego.

ASÍ era. Los dos mejores conjuntos de esta temporada en su sexta edición y que GRUPO SAMAYS organizaba estaba ya en su punto más álgido, era pues el quinto y decisivo agarre, y todo se dirimiría en un solo cotejo; después de ambos obtener dos de los cinco juegos pactados, cómo olvidar que las gradas del campo BAKETONES luciría como en sus mejores momentos del beis Interclubes. Aquel juego campeonil bien merecía toda la atención, ya que además se estaba presenciando un muy buen beisbol; todo ello eran los comentarios de los asistentes, pero también los jugadores lo sabían, pues llegar a un último partido de una serie pactada a cinco juegos con dos victorias por bando, era, sin excusas, lo mejor que se pudiera vivir. Además, la expectativa por ver si YAQUIS VALLARTA lograba la hazaña de remontar el marcador tras haber perdido los dos primeros encuentros estaba pues en el principal objetivo. Estaba claro que no olvidaban que un año antes ya se lo habían hecho a ellos mismos a el Cardenales. Pero…

NO, no pudieron los del VALLARTA lograr es truco, pues el LOTERÍAS D DIEGO pudo y lo hizo sacudirse ese marasmo, y tras ir perdiendo en la parte inicial de ese crucial partido, se superaron y viniendo de atrás logró obtener ese quinto y decisivo partido que coronaba así su estupenda campaña y lo hizo en su debut en el beis Interclubes que, al mando de “KALÍN” FÉLIX y auxiliados por Pepe López y el experimentado RODOLFO MURRIETA, le darían ese ansiado campeonato a los patrocinados por don PABLO LÓPEZ. ¡Uf!, qué momentos, señores. Y cómo no serlo, pues un campeonato tan cansado como lo son estos eventos en plena época caloriega se corona solo con el triunfo, y LOTERÍAS D DIEGO lo habían logrado, ello para beneplácito de sus de seguidores y, por qué no decirlo, de sus jugadores. Así es que LOTERÍAS D DIEGO, ¡CAMPEÓN

PERO ahora también cabe recordar que en ese ínter de la culminación de esta sexta edición, GRUPO SAMAYS había organizado el torneo INDEPENDENCIA. Eso acontecía, como es lógico, en septiembre, ya que este equipo Samays se estaba preparando para su evento cumbre, y este era, ni más ni menos, que su gran torneo en Mazatlán y que este GRUPO, por décimo año ininterrumpido, organizaba, pero eso era otra cosa, aunque no muy fuera de las intenciones de organización; en fin, a este evento del TORNEO INDEPENDENCIA, además de Samays se sumaron las invitaciones a CLUB GUAYMAS, CHEYENNES y los supercampeones en el beis Supermasters el Seleccionado YAQUI, que al mando del “BUCHO” AUDEVES se sumó a este evento, pues esos juegos le servirían de preparación para dicho evento estatal. Bueno, pues habrá que decirlo, el seleccionado Supermasters, tras tres semanas de accionar, se coronaba campeón. Había conseguido triunfar en ese singular torneo de forma, que ese domingo en que se coronaron los del LOTERÍAS D DIEGO se aprovechó para hacerles entrega también de su trofeo de monarcas al seleccionado Supermasters. Cabe señalar que la premiación del Torneo de Invitación había sido una vez más una aportación personal de nuestro buen amigo ENRIQUE MEDELLÍN y otro buen amigo, DON CARLOS ESQUER, quien, dicho sea de paso, nuestro agradecimiento por su valiosa colaboración con su aporte de toda esta premiación.

PERO mientras tanto GRUPO SAMAYS, durante el trayecto de ambos eventos, había conseguido por fin la SEDE en Mazatlán para llevar a efecto esa decima edición, una recomendación de nuestro buen amigo JOSÉ LUIS ERUNES. El obregonense radicado allá en el puerto nos había conseguido el número telefónico del CLUB SARABIA, o para mejor decirlo el del presidente de dicho club, LIC. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ. Y es que EL POLLUELOS, que había sido la anterior SEDE, se estaba tardando con su confirmación y el tiempo transcurría inexorable, así es que el evento en MAZATLÁN tenía ya su nueva sede, pero siempre en aquel puerto SINALOENSE, así es que lo dejamos pendiente para otra salida, digo yo.

Mientras finalizamos con nuestro viejo, conocido, trillado, pero gustado colofón: Pórtense bien de domingo, y si no… ¡inviten! Pero de todo corazón, nuestro agradecimiento a mis fans en estos riegues, deseándoles que este año todos sus deseos se vean cumplidos fielmente en compañía de sus familias con salud y armonía plena. ¡Sí, señor!