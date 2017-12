Urge política agrícola

Por: Federico Chávez Manjarrez

Para el presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, Baltazar Peral Guerrero, es urgente que el Gobierno Federal instrumente un cambio en la política agrícola, ya que la actual no incentiva ni beneficia a los productores.

Peral Guerrero, agregó que la política que se tiene actualmente al campo no favorece al sector, por ello para el próximo año 2018 esperan que a través de esa acción se estimule la productividad y los haga más competitivos.

Este 2017, fue un año muy difícil para los productores, por las indecisiones en las reglas de operación y tardanza de los apoyos federales para algunos cultivos como el trigo, soya y cártamo.

Hay recursos que hasta el momento no han aterrizado a los productores, producto de esa mala política al campo, insistió el presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora.