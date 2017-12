Libre bajo fianza ex funcionario de Padrés

Carlos Villalobos Organista debe rendir cuentas a su regreso: Fiscalía Anticorrupción de Sonora



Por: APRO y Demian Duarte

Luego de pagar una fianza de 20 mil dólares, Carlos Villalobos Organista, secretario de Hacienda en el Gobierno de Guillermo Padrés, abandonó el Centro de Procesamiento Migratorio de Eloy, de Tucson, Arizona, donde se encontraba recluido desde hace poco más de ocho meses, a petición de la INTERPOL.

El pasado 4 de abril, el ex funcionario sonorense fue aprehendido por la Policía de Arizona, que lo puso a disposición de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB por sus siglas en inglés), después de fracasar en su intento de conseguir asilo político.

La Policía Internacional ya seguía sus pasos después de que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión por presuntos delitos de corrupción durante el ejercicio de sus funciones.

Según la PGR, Villalobos incurrió en uso indebido de recursos públicos federales destinados a salud, educación, seguridad e infraestructura.

En la cuenta pública del 2012, el Congreso de Sonora detectó desvíos por más de seis mil millones de pesos, con más de dos mil 500 observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

El ex colaborador cercano de Guillermo Padrés también fue inhabilitado por la Contraloría General del Estado de Sonora para ejercer cargos públicos por más de 10 años y se le impuso una multa de dos mil 782 millones 820 mil pesos.

Los delitos por los que se acusa al ex secretario de Hacienda no son considerados graves.

Actualmente permanece preso en Arizona, Roberto Romero López, ex secretario de Gobierno, acusado de aprovechar su cercanía con Guillermo Padrés para desviar recursos de apoyos para productores agrícolas en beneficio del rancho Temporal, de Pascual Díaz, propiedad de su familia; sin embargo, también quedará en libertad cuando sea deportado o extraditado.

VILLALOBOS RENDIRÁ CUENTAS A SU REGRESO A MÉXICO: FAS

La Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) manifestó que en el caso del ex secretario de Hacienda, Carlos Villalobos, este deberá rendir cuentas ante la justicia de Sonora una vez que se encuentre en el país.

De acuerdo con el vocero Salvador Ávila, señaló que en todo caso, esta persona liberada ayer en el vecino Estado de Arizona y otros imputados por presuntos actos de corrupción, enfrentan cargos que no son considerados graves, por lo que no implican prisión preventiva razón por la que podrían llevar sus procesos en libertad.

“Esos delitos no son graves de acuerdo a la ley, y no son sujetos a prisión preventiva oficiosa. Esperemos que no se amparen y rindan cuentas, para no retrasar la acción de la justicia”, manifestó.

Añadió que, como en cualquier caso que se presente en la FAS, quien tenga cuentas pendientes que aclarar, lo hará en su momento o a su regreso al país.

Razonó que la libertad bajo caución aquí en nuestro país tiene ciertas restricciones; una de ellas es no abandonar el país por el posible riesgo de fuga.

Enfatizó además que la visión de la Fiscalía que encabeza Odracir Espinoza, es que los imputados sigan compareciendo ante el poder judicial del Estado y el Federal.