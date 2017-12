Juego del Recuerdo Ex Tichos Ex Federal 3

Por: Joel Luna

Con gran éxito se desarrolló el Quinto Juego del Recuerdo de los clubes Ex Tichos y la Federal 3, en los campos del deportivo del módulo de la Michoacán

Una muy buena asistencia, como es costumbre, donde hubo varios cotejos.

Ex Tichos, La Merced y Ex Federal 3 jugaron encuentros de sana convivencia y fraternidad deportiva.

Óscar Salido Torres, Ángel Ríos Soqui y José Alfredo Arreola Bastidas fueron los homenajeados por parte de la Federal 3.

Rey David Campas Briceño, Iván Navarro Rodríguez y Gerardo Alonso López García por parte de los Tichos.

Al término del Juego del Recuerdo se vino el festejo, donde Julio Gutiérrez Valerio fungió como anfitrión.

Degustaron una rica comida y se entregaron los reconocimientos correspondientes.

La celebración se alargó hasta altas horas de la noche.