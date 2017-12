Gabriela Goldsmith de actriz a doctora

Gabriela Goldsmith es una de las pocas actrices que puede presumir que renunció al contrato de exclusividad con Televisa. Y se siente orgullosa de eso porque a cambio, pudo continuar sus estudios en la Universidad Anáhuac, donde concluirá en 2018 un doctorado.

Goldsmith declaró que tiene un buen cierre de año: “Estoy contenta por distintos motivos; diría que estoy diversificada porque me están pasando cosas nuevas; por un lado participo en una Organización no Gubernamental (ONG), por otro estoy haciendo mi tesis para obtener un doctorado en la Universidad Anáhuac en Innovación y Responsabilidad Social, e hice casting para una telenovela”.

Sobre la ONG, comentó que ya tiene 12 años trabajando ahí y que esa labor altruista la llena de gozo pues ayuda a gente en situación de calle.

De sus estudios mencionó que su tesis se titula “Innovación tecnológica para la integración productiva de población callejera en Santa Fe”.

Sobre su trayectoria en el medio artístico, al hacer un balance, mencionó que “la vida me ha tratado bien, a veces sientes que te está dando un poco más, pero he aprendido con el tiempo a tomarlo con calma, a no bajarle a la intensidad porque los resultados llegan. Amo mi carrera y los cambios que he hecho”.

A pesar de que Goldsmith tenía su contrato de exclusividad, hace años que debió renunciar a ella cuando se dedicó a estudiar.