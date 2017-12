Tomar agua antes de cada comida

Hará evitar los atracones estas fiestas



Por: Mónica Miranda

Se acabó la Navidad pero queda Año Nuevo, lo que quiere decir que la celebración continúa por lo que moderarse con la comida se vuelve un poco más difícil, indicó Alejandra Gutiérrez Moreno.

La nutrióloga y entrenadora deportiva dijo que no se trata de dejar de comer en estas fechas, si no tomar decisiones inteligentes con lo que se va a ingerir para que a principios de año tu cuerpo no te cobre factura.

Tener varias opciones saludables para alimentarnos estos días, es lo que recomienda la experta ya sea ensaladas, frutas o semillas a fin de que cuando llegue el platillo fuerte a la mesa, el cuerpo ya tenga un nivel de saciedad que evite los atracones.

“Otro punto clave es el consumo de agua, un vaso media hora antes y media hora después de cada alimento hará que te sientas más saciado y no tendrás la necesidad de repetir el platillo, también es muy importante que se esté en movimiento activo”, anotó.

Un tip importante señaló, es mantenerse activo durante estos días en los que el consumo calórico suele ser más alto que en cualquier otra época del año.

“Ya sea caminar, ir a correr o cualquier tipo de actividad que te mueva y por último no tomes como hábito el mal comer, ya que es común que después de estas fechas se nos quede la costumbre de comer mal y consumir bebidas alcohólicas”, concluyó.