Shakira pospone gira

Shakira anunció que iniciará su gira “El Dorado” en junio de 2018 y no en enero, como tenía previsto, debido a que aún no se recupera de una hemorragia en las cuerdas vocales.

La colombiana tenía planeados conciertos en Estados Unidos y Canadá del 9 de enero al 9 de febrero. Anteriormente había cancelado fechas en Europa en 2017 por la misma condición.

“Aunque conservaba la esperanza de poder recuperarme a tiempo para retomar la gira en enero, después de explorar muchas opciones, he tenido que aceptar la realidad de que ésta es una lesión que requiere de más tiempo y cuidado para sanar”, publicó en Twitter la cantante de “Ojos así”.